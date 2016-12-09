5 способов сделать квартиру более стильной: яркие детали интерьера

Детали, как специи, могут придать вашему интерьеру неповторимую изысканность и пикантность, создать уют и красоту точь-в-точь как на снимках из глянцевых журналов. И это могут быть отнюдь не просто красивые дополнения, а к тому же функциональные и нужные вещи! Cтудия Dekko и компания ProCeram уверены: в интерьере мелочей не бывает.

Фото: www.studio-dekko.cz/ru/

1. Ковры

Ковры сегодня снова в моде. Об этом в один голос говорят дизайнеры, ценовая политика ковровых покрытий и многообразие их фактур и расцветок. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что любое пространство, где есть ковер, сразу же преображается: становится уютнее и стильнее. Помимо эстетики, ковры обладают еще и свойством звукоизоляции, зонируют помещение, визуально меняют размеры комнаты, и, конечно же, дарят тепло.

На изображении представлен польский ковер ручной работы компании Art Relief s.c., который можно найти в пражской студии Dekko

Что нужно учесть:

- один большой ковер создаст ощущение единого пространства;

- несколько маленьких, наоборот, разбивают помещение на зоны, но здесь нужно быть осторожными, чтобы ковры гармонировали между собой;

- комнату, выполненную в нейтральных тонах, стоит дополнять ярким ковром и несколькими предметами декора в его тон;

- если в комнате несколько ковров, то рекомендуется придерживаться цветовой палитры всего помещения;

- светлые и спокойные ковры сделают небольшие помещения визуально больше;

- а вот темные и насыщенные, наоборот, способны уменьшить пространство.

Специалисты студии "Декко" помогут Вам подобрать ковер, который будет создан именно для Вашего интерьера,так как ковры производятся вручную на основании всех пожеланий клиента.

На изображении представлен пример ковра, который можно заказать в пражской студии Dekko

2. Освещение

Освещение – одно из главных правил хорошего интерьера. Разделяют его на естественное и искусственное. С естественным все понятно, а вот искусственному стоит уделять особое внимание. В любой комнате должно присутствовать три типа освещения: общее, рабочее (направленное) и декоративное. Будьте уверены: любой интерьер виден только при свете, и как раз от света зависит его восприятие. Свет способен преображать до неузнаваемости одно и тоже пространство.



Фото: www.studio-dekko.cz/ru/

Основные правила:

- в современных интерьерах используют многоуровневое (ярусное) расположение источников света для сохранения трехмерного пространства, глубины и уюта;

- рабочее освещение должно быть белым и ярче общего, чтобы сформировать комфортную обстановку для глаз;

- обязательно необходимо освещать обеденный стол, письменный стол, изголовье кровати;

- освещение в спальне не должно быть слишком ярким, это не способствует расслаблению;

- не используйте холодный свет у зеркал и в зонах приема пищи;

- яркий свет поможет зрительно расширить пространство;

- светильники, направленные вверх, “приподнимают” потолки, а направленные вниз, наоборот, делают потолок визуально ниже;

- правильно сочетайте свет и цвет, используя цветовой спектр;

- светлые помещения освещайте равномерно, темные – по зонам.

Фото: www.studio-dekko.cz/ru/

3. Керамика

Керамика так или иначе присутствует в каждом доме. От облицовки стен ванной комнаты до керамических цветочных горшков. Проявления многогранны: плитка, мозаика, кафель, изразцы, рамы, карнизы, вставки в виде панно и пр. Одним словом, сегодня без труда можно найти все, что душе угодно. А обзоры стильных квартир и домов доказывают – без керамики не обойтись.

Фото: http://www.proceram.cz

Обратите внимание:

- ванная комната будет выглядеть стильно, если вы используете 2 цвета плитки одной серии, выделив тем самым некоторые элементы;

- если же вы хотите использовать несколько разных поверхностей плитки, то здесь нужно быть осторожными. В таком случае советуем придерживаться одной серии и одного цвета;

- можно использовать и разные форматы плитки, но опять же нужно придерживаться одной серии;

- не бойтесь необычных схем укладки плитки, ведь это выглядит очень стильно;

- выделяйте рабочую зону на кухне или обрамление зеркала в ванной другим цветом плитки;

- запомните: сочные цвета всегда оживляют нейтральные стены.

Фото: http://www.proceram.cz

4. Сантехника

Необходимые и столь привычные предметы в квартире, такие как раковина, смесители, унитаз и прочее санитарно-техническое оборудование, тоже могут выглядеть как произведение искусства. Правда, дизайн обычно определяет до 80% стоимости сантехники. И в большей степени это из-за материалов. Модную сантехнику сегодня производят из акрила, различных видов пластика, искусственного и натурального камня, стекла, стали, дерева, на основе углеволокна и полимерных смол. Часто материалы сочетают между собой и создают из них необычные конструкции, которые, кстати могут объединять в себе сразу несколько необходимых функций. Не сомневайтесь, любое нестандартное решение в привычных предметах будет радовать не только Вас, но и Ваших гостей.

Фото: http://www.proceram.cz

Фото: http://www.proceram.cz

5. Зеркала

Эти изобретения с многовековой историей издавна творят магические вещи в интерьере и являются его важным объектом. Не считая своего основного отражающего качества, зеркало может визуально увеличивать пространство, сделать помещение более светлым и создавать различные оптические иллюзии.

Фото: http://www.newlivingcenter.cz/

На заметку:

- вертикальные зеркала вытягивают пространство, а горизонтальные, наоборот, его расширяют;

- для классического интерьера выбирайте зеркала с толстыми рамами, для современного – с узкими;

- прямоугольное зеркало без рамы подойдет практически для любой комнаты;

- находящиеся друг напротив друга зеркала создадут иллюзию бесконечной комнаты;

- зеркала на потолке делают комнату просторнее и светлее;

- зеркала выделяют и приумножают предметы интерьера;

- зеркальный шкаф-купе увеличит пространство маленькой комнаты;

- зеркало, висящее под углом к окнам, дает ощущение, что окон и света больше.

Фото: http://www.newlivingcenter.cz/

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