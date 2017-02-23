Одеваемся на бал: где выбрать вечернее платье и костюм в Праге

Мы сравнили цены на вечерние платья в разных салонах Праги и составили обзор, куда отправиться за нарядами на бал дамам и кавалерам.

Бальный сезон в Чехии официально начинается в январе, но купить красивое вечернее платье и элегантный костюм для кавалера можно в любое время когда.

В чешских магазинах можно найти самые разные бальные платья: сдержанные, яркие и даже пестрые, короткие и длинные, закрытые и открытые. Выбор действительно большой, поэтому ограничиваться можно только дресс-кодом и форматом мероприятия.

Мы будем выбирать платье и костюм на большой Русский бал в Карловых Варах: вечер высшего уровня, на который дамы приходят в элегантных платьях в пол, а кавалеры – в костюмах или смокингах. Посмотрим, что нам предложат лучшие салоны Праги и во сколько это обойдется.

Выбираем платье на бал

1. Салон TEAMO

Если вы хотите выбрать роскошное платье и получить удовольствие от примерки, посетите салон TEAMO в пражском районе Карлин (бизнес-центр River Garden). Здесь представлены свадебные и вечерние платья от известной мировой компании Dessy Group. На примерку и выбор платья салон выделяет 2 часа. Все это время вам будут помогать профессиональные консультанты: с собой можно привести подружек или маму.

Средняя стоимость аренды свадебного платья составляет 10-12 тысяч крон, покупка – в 2 раза дороже. Все цены можно посмотреть в каталоге на сайте.

Забронировать время примерки можно по телефону +420 603 934 444, электронной почте info@teamo.cz или прямо на сайте www.teamo.cz.

Адрес: ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ 678/25, PRAHA 186 00

2. Салон Maggie

Здесь можно найти весьма интересные бальные платья необычного кроя по более демократичным ценам. В предложении представлены платья всевозможных цветов и стилей от разных брендов, среди которых Terani Couture, Flirt от Maggie Sottero, Irina Kotapska, Zara и др. Стоит отметить, что каждая модель в каталоге продается только в одном экземпляре. Также салон следит за тем, чтобы его клиентки не появились на одном и том же вечере в похожих платьях.

Примерные цены: аренда 1500-5800 крон, распродажа 1000-4000 крон.

Оформить заказ можно по телефону +420 725 867 643 или электронной почте svatba@maggie.cz

Сайт: www.1-svatebni-saty.cz

Адрес: Vinohradská 81, Praha 2

3. Blanka Matragi

Если вы хотите действительно поразить всех своим восхитительным дизайнерским платьем, можно отправиться к самому известному чешскому модельеру Бланке Матраги. Она одевает жен и дочерей шейхов и эмиров в странах Персидского залива уже 30 лет. Все модели в ее каталоге – настоящее произведение искусства, но будьте готовы заплатить за такое платье несколько десятков тысяч крон. Вечерние платья в интернет-магазине Бланки Матраги представлены по ценам от 60 до 250 тысяч крон. Средняя цена платья в пол составляет 100 тысяч крон.

Сайт: www.blankamatragi.cz

Адрес магазина в Праге: U Prašné brány 2 110 00 Praha 1 ‒ Staré Město

Телефон: +420 222 002 594

4. Florian Fashion

Если вы, наоборот, хотите сэкономить на платье и сделать акцент на чем-то другом (например, на аксессуарах или своем умении грациозно танцевать), вам стоит зайти в магазин Florian Fashion. Это большой интернет-магазин, в котором можно выбрать подходящее платье на бал по цвету, размеру, цене и другим параметрам. Купить длинное бальное платье здесь можно по цене от 1000 до 2000 крон и больше. На многие модели сделаны скидки.

В основном здесь представлены однотонные платья в пол, многие из которых выглядят благородно, хотя и стоят они меньше 2000 крон.

Задать любые вопросы по выбору платья можно по электронной почте INFO@HEZKE-SATY.CZ .

Сайт: www.hezke-shaty.cz

5. Салон NUANCE

Салон NUANCE специализируется на вечерних платьях от элитных брендов Pronovias и Rosa Clará. Это очень элегантные и стильные бальные платья, в которых можно выглядеть просто неотразимо. Салон занимается прокатом и продажей платьев, но лучше уточнять условия использования каждой модели.

Все модели платьев вы можете посмотреть в интернет-каталоге на сайте www.nuance.cz и оставить заказ на примерку.

Чтобы записаться на примерку выбранных платьев и уточнить цены, позвоните по номеру +420 737 438 084 (Прага) или +420 737 014 374 (Ческе-Будеевице).

Салоны NUANCE находятся в Праге (NUANCE svatební dům Národní 23, 110 00 Praha 1, pronovias@nuance.cz) и Ческе-Будеевице (NUANCE svatební dům Biskupská 31, 370 01 České Budějovice, sanpatrick@nuance.cz).

Сайт: www.nuance.cz

6. Салон платьев Natali

Салон свадебных и вечерних платьев Natali на улице Житной в Праге также предлагает довольно большой выбор бальных платьев в пол с яркими элементами декора и полупрозрачными вставками. Арендовать платье можно в среднем за 4 500 крон.

Запишитесь на примерку понравившихся платьев по телефону +(420) 222 733 810 или электронной почте info@svatebni-saty-natali.cz.

Адрес салона: Žitná 49 110 00 Praha 1 Nové Město

Сайт: www.svatebni-saty-natali.cz

Выбираем вечерний костюм для кавалера

1. Дом моды

Мужчины могут отправиться за костюмом, к примеру, на первый этаж Дома Моды, где продаются качественные вещи от модных брендов: в основном, немецких производителей. Если вы хотите еще и сэкономить время, то это отличный выбор: в Доме Моды можно купить абсолютно все необходимое для вечера: от галстука и запонок до костюмов и рубашек. В выборе всегда помогут консультанты, большинство из которых хорошо говорит по-русски.

Время работы: Пн-Пт 09:00, Сб 10:00-20:00, Вс 10:00-19:00

Адрес: DŮM MÓDY, 1. patro, Václavské náměstí 804/58, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Официальный сайт www.wmego.cz

2. Салон мужской одежды Voronin.cz

Брендовые мужские костюмы Voronin – вещи от международного концерна и ведущего предприятия по изготовлению качественной одежды в мире. Торговая сеть концерна состоит из более чем 80 сетей в разных странах мира.

Михаил Воронин, в честь которого назван бренд, – самый знаменитый украинский модельер, которого называют маэстро мужского костюма. Он прославился благодаря открытию уникального метода шитья костюмов без снятия мерок и даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В пражском фирменном магазине мужчины могут выбрать для себя действительно стильные и удобные костюмы.

Телефон: +420 773 247 087

Сайт: www.voronin.cz

Адрес: Bubenečská 284/12 Praha 6