Новые технологии чешских банков: проверка платежей через селфи и отпечатки пальцев

В Чехии примут новый закон, согласно которому банки смогут запрашивать от клиентов подтверждение в виде селфи или отпечатков пальцев при проведении платежей.

В ближайшее время банки в Чехии обяжут получать дополнительное подтверждение личности пользователя при проведении интернет-платежей. Благодаря этому платежи должны стать более безопасными. Закон коснется и владельцев гостиниц.

Поправку к закону о платежных отношениях разработало Министерство финансов по требованию Евросоюза. Таким образом, в закон добавили пункт директивы Европейского парламента и Совета 2015/2366. Для этой директивы организация European Banking Authority (EBA) подготовила предложение технических стандартов для строгой идентификации клиента (Strong Customer Authentication – SCA).

Новшеством в онлайн-платежах станет строгая авторизация. Она будет заключаться в добавлении новых методов идентификации пользователя. Кроме подтверждающих СМС-сообщений, банки смогут проверять личность пользователя с помощью отпечатков пальцев или фотографии селфи. Также можно будет использовать биометрические данные.

«Наша цель – максимальная защита пользователей при проведении платежей и упрощение доступа к их средствам», – заявил министр финансов Андрей Бабиш.

По его словам, поправка к закону стала реакцией и на учащенные атаки мошенников, которые пытаются получить доступ к интернет-банкингу клиентов разных чешских банков.

Какие чешские банки уже предлагают строгую авторизацию

Строгую авторизацию уже сейчас предлагает несколько чешских банков. Например, банк Ческа Споржителна для защиты платежей использует систему 3D Secure, когда пользователь при введении данных своей карты подтверждает платеж с помощью СМС-сообщения.

Банк Equa bank использует метод строгой авторизации в своем мобильном приложении, где клиент может предоставить отпечатки пальцев для подтверждения личности. Также банк готовит другие способы повышения безопасности для приложения.

Ассоциация по электронной коммерции APEK предупреждает, что безопасность платежей не должна усложнять жизнь клиентам.

«Мы считаем, что безопасность платежа можно обеспечить и другими способами, которые не будут беспокоить клиентов», – говорит исполнительный директор организации Ян Ветишка.

Хорошей новостью можно считать то, что законопроект содержит исключения для платежей до 30 евро вместо изначальных 10 евро для транзакций с низким риском. Для таких платежей не понадобится строгая авторизация.

Новая обязанность для предпринимателей при блокировании денег на счету

Законопроект также регулирует блокировку денег на платежных счетах. Это касается, в первую очередь, гостиниц, которые блокируют средства на карте клиента при бронировании номеров. Теперь отель должен будет сначала сообщить об этом клиенту и заблокировать сумму только с его согласия.

«Закон предотвращает такие ситуации, когда владелец карты не информирован о предварительной блокировке средств на его карте или блокировка проводится без его согласия», – говорит министр финансов Андрей Бабиш.

После оплаты бронирования отель должен будет сразу же снять блокировку с карты.

Источник: Podnikatel.cz