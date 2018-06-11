В Праге закрыли известный обменник, где обманывали туристов

В этом обменнике евро продавали за 15 крон. Компанию оштрафовали на 1,2 млн крон.

Сеть обменных пунктов Chequepoint, на несправедливую деятельность которой часто пытался обратить внимание контролирующих органов журналист Янек Рубеш, лишили лицензии. Обменник теперь закрыт.

Как пояснили в пресс-службе Чешского Национального банка, компанию Chequepoint лишили лицензии на проведение валютно-обменных операций. Причиной стали повторные нарушения законных обязанностей, связанных с обменной деятельностью.

В Праге работало пять обменных пунктов этой сети. Но самым известным был обменник на Староместской площади. Журналист Янек Рубеш в своей передаче Honest Guide несколько раз приводил его в пример, как обменный пункт с самым невыгодным курсом. Туристам за 1 евро там предлагали 15 крон, в то время как официальный курс Нацбанка Чехии составлял 25 крон за евро.

При этом на обменнике можно было увидеть надпись 0 % Commission. Между тем, в ближайших обменниках курс был близок к официальному. Стало известно также, что у компании не только отняли лицензию, но еще дали штраф – 1,2 млн крон.

Источник: seznamzpravy.cz