В Чехии и во всей Европе продолжает расти инфляция

Больше всего в Чехии подорожали овощи (7,7%) и сливочное масло (7,5%). Цены на топливо и нефть выросли на 4,2%.

В мае инфляция потребительских цен в еврозоне выросла до значения 1,9% по сравнению с 1,3% в апреле. Это подтверждается статистическими данными Евростата. Несмотря на то, что долгосрочной целью Центрального банка Европы было сдерживать инфляцию на уровне ниже 2%, среднее значение инфляции во всем Европейском союзе уже достигло этого показателя.

Больше всего способствовали инфляции сектор услуг, энергетика, а также повышение цен на продукты питания, сигареты и алкоголь. Цены на услуги, крупнейший сектор экономики Европы, выросли на 1,6%, цены на энергоносители – на 6,1%, на продукты питания, алкоголь и табачные изделия – на 2,5%

Самый медленный рост в мае был зафиксирован в Ирландии и Греции, где инфляция была ниже одного процента. Напротив, в Румынии была самая высокая инфляция – 4,6%.

В мае потребительские цены в Чехии выросли на 0,5% по сравнению с апрелем. На это в основном повлияли более высокие цены на продукты питания и безалкогольные напитки, кроме того, существенно выросли цены на бензин и нефть. Инфляция потребительских цен в годовом исчислении ускорилась до 2,2% в мае, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в апреле.

Из продуктов питания в Чехии больше всего подорожали овощи (7,7%) и сливочное масло (7,5%). Цены на топливо и нефть выросли на 4,2%. Цены в секторе услуг выросли лишь на 0,4%. Этот показатель существенно лучше, чем средний показатель роста цен на услуги в Европе.

Центральный банк Европы стремится поддержать рост экономики за счет низких процентных ставок и обширных закупок облигаций. В четверг, 14 мая, банк объявил, что в ближайшее время возможно снижение покупок облигаций, к концу года банк хочет полностью завершить программу закупок. Тем не менее, процентные ставки должны оставаться стабильными, по крайней мере, до лета 2019 года.