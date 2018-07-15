Какие комиссии берут чешские банки за снятие денег из банкоматов за границей?

Выбор правильного банка и внимательность поможет вам сэкономить несколько сотен крон.

Часть чехов, путешествуя за границу, предпочитает не менять валюту в обменниках, а снимать деньги по прибытию в иностранных банкоматах. При этом важно знать, какую комиссию за эту операцию снимают чешские банки., ведь часто речь идет о сборах, в несколько раз превышающих сумму, которую вы бы заплатили за снятие денег дома.

Например, банк Česká Spořitelna разделяет комиссии в зависимости от того, снимаете ли вы деньги в банкоматах фирмы Erste или нет. Если вы снимаете деньги в Erste на территории Словакии, Хорватии, Венгрии или Австрии, за операцию вы заплатите всего 5 крон. Для сравнения, во всех остальных банкоматах комиссия составит 125 крон, так что при снятии 1000 крон вы переплатите целых 12,5%.

Банки Moneta и Raiffeisenbank установили сбор за снятие в иностранных банкоматах в размере 100 крон + 0,5% от снятой суммы. Однако в банке Moneta есть специальный тариф Tom, прежде всего для тех клиентов, кто перешел на него из других банков. Он дает возможность снимать деньги за границей абсолютно бесплатно.

Komerční banka (KB) берет комиссию 90 крон за каждую операцию, ČSOB – 100 крон, что не сильно отличается от других крупных банков, однако все же много по сравнению с новыми банками: mBank, Air Bank и Equa Bank.

Комиссия Equa Bank составляет всего 9 крон. У Air Bank есть два вида комиссий: 25 крон за снятие денег из банкоматов в странах ЕС, 100 крон – за пределами Евросоюза. А если вы – держатель карты от mBank, то снятие суммы более 1500 крон вам обойдется без дополнительных затрат. 29 крон будет стоить снятие суммы ниже 1500 крон.

Лучшим банком благодаря полному отсутствию комиссии является UniCredit Bank. Все держатели его карт, независимо от тарифа, могут снимать деньги за границей в любых банкоматах бесплатно.

Кроме того, следует внимательно читать все, что написано на экране банкомата. Многие банки за границей захотят взять комиссию, если вы снимете деньги из их банкоматов. В таком случае вы заплатите два раза: комиссию своему банку и иностранному банку. Такую операцию всегда можно до снятия средств отклонить, нажав на кнопку Отмена, и поискать другой банк.

Выбор правильного банка и внимательность поможет вам сэкономить несколько сотен крон.