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Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла

Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла

Vlada Marsheva 237 0
Главное украшение роскошного отеля – уникальная люстра Lasvit Golden Breeze, которую спроектировали и создали в Чехии.
Фото: Шикарная люстра, словно застывшая в движении, создавалась в ручную.
Новый отель Versace в Дубае удивляет шедевром из богемского стекла

Спустя 16 лет после открытия первого отеля модный дом Versace открыл свой второй отель-дворец в стиле неоклассицизма. На этот раз не на австралийском побережье, а в престижном районе Дубая Culture Village.

Строительство роскошного комплекса Palazzo Versace площадью 130 тысяч м2 закончилось в ноябре этого года. В него вложили 16 млрд крон.

Главным украшением вестибюля отеля стала грандиозная люстра из знаменитого богемского стекла. Световую инсталляцию под названием Lasvit Golden Breeze создавали в Чехии по проекту дизайнера Катарины Кудейовой Фулиновой.

Люстра впечатляет необычным дизайном. Кажется, словно она застыла в движении. Хотя люстра выглядит легкой и воздушной, она весит 3 тонны. При этом каждую деталь люстры выдували вручную.

Источник: Forbes.cz

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Темы
Чехия стекло дизайн
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