«Александровцы» не отменят запланированные концерты в Чехии

Ансамбль имени Александрова не отменит европейское турне, но даты запланированных концертов в 2017 году могут измениться.

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Русский Академический музыкальный ансамбль «Александровцы», многие члены которого погибли в прошлое воскресенье при падении самолета ТУ-154 в Сочи, вероятнее всего, не отменит свое европейское турне, запланированное на следующий год. Об этом сообщил менеджер ансамбля по Центральной Европе Рудольф Хегер.

По словам Хегера, в первой половине года у «Александровцев» запланировано 75 концертов. Должны состояться и запланированные концерты в Чехии, но не исключается изменение графика.

«Концерты Александровцев European Tour 2017 состоятся, и ансамбль выступит перед чешской публикой: вероятно, в мае 2017 года, как и планировалось», – рассказал Хегер.

В ансамбль имени Александрова входило 180 членов, из которых при крушении самолета погибло 64. В Сирию не полетел оркестр и члены ансамбля, которые не вошли в квоту. Выступление в Сирии планировалось под минусовую программу.

«Сейчас не подходящее время, чтобы заниматься концертами. Должны состояться похороны. В России и не только пережили большой траур», – объяснил менеджер.

Приобретенные билеты на концерты «Александровцев» в Европе, по словам Хегера, остаются действительными. Желающих купить билеты пока просят подождать с учетом тяжелой ситуации.

Российский самолет ТУ-154, вылетевший в Сирию, в воскресенье упал в Черное море. На борту находилось 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

27 декабря в море обнаружили все три черных ящика с бортовыми записями. Анализ одного из них подтвердил версию об ошибке пилотирования. По предварительной информации, причиной крушения была нештатная работа закрылков, из-за которой самолет потерял подъемную силу и потерпел крушение. Пока официального подтверждения эта версия не получила.

Источник: Novinky.cz