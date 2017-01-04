В Праге принудительно эксгумировали останки известного украинского поэта

С потомками выдающегося украинского поэта Александра Олеся в Канаде уже связались, и они дали согласие на перезахоронение прадеда в Украине.

Во вторник, 3 января, на Ольшанском кладбище в Праге были принудительно эксгумированы останки выдающегося украинского поэта Александра Олеся и его супруги.

Согласно чешскому законодательству, за место на кладбище семья или другие лица должны каждые 10 лет платить ренту 20 тысяч крон. Ранее аренду могилы для поэта оплачивал гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин, но он умер. Сын Михайлишина, гражданин Швейцарии, пожелал похоронить отца в могиле Александра Олеся, что и было выполнено. Останки поэта и его жены перенесли в депозитарий на кладбище.





Для перезахоронения останков поэта и его жены требуется согласие его потомков, которые проживают в Канаде. Послу Украины в Канаде уже удалось связаться с ними. Правнуки Александра Олеся Андрей и Ярина Кандиба дали разрешение на перезахоронение прадеда в Украине, – об этом своем Твиттере сообщил украинский посол Андрей Шевченко.

Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля — Andriy Shevchenko (@AShevch) 3 января 2017 г.

Глава украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович говорит, что перезахоронить поэта нужно на аллее почетных захоронений Лукьяновского кладбища в Киеве. Он также считает, что в Украине должны быть созданы специальные кладбища для почетных захоронений украинцев со всего мира. Идею о Национальном пантеоне в Киеве уже поддержал и министр инфраструктуры Владимир Омелян.