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Сегодня по Праге проедут три короля на верблюдах

Сегодня по Праге проедут три короля на верблюдах

Vlada Marsheva 582 0
6 января в Чехии отмечают праздник Трех королей, которые пришли поклониться Деве Марии и новорожденному младенцу.
Фото: pixabay.com
Сегодня по Праге проедут три короля на верблюдах

Шествие с верблюдами, концерты и благотворительные сборы будут сопровождать сегодняшний праздник Трех королей в Чехии. По традиции на улицах можно будет увидеть троицу актеров в костюмах королей Каспара, Мельхиора и Бальтазара.

Праздник связан и со сбором денег нуждающимся. Сейчас в Чехии уже в 17- раз проходит всереспубликанский благотворительный сбор организации Charita ČR.

Сегодня днем (примерно в 3 часа дня) по центру Праги пройдет костюмированное шествие во главе с тремя королями на верблюдах. Пражский архиепископ кардинал Доминик Духа благословит королей, а затем прозвучит Чешская рождественская месса Яна Якуба Рыбы. В центре города пройдет и праздничный заплыв моржей по Влтаве.

Парад с верблюдами также смогут увидеть жители Пршибрама. В Хомутове короли проедут на лошадях. В Оломоуце Каспар, Мельхиор и Бальтазар поклонятся живому вертепу, а в Пльзене будет ездить специальный трамвай, на котором выступят музыканты.

Праздник Трех королей в Чехии посвящен трем магам-мудрецам, которые пришли к Деве Марии, чтобы поклониться новрожденному младенцу Иисусу, и принесли ему в дар золото, ладан и мирру. В церковном католическом календаре этот день обозначен как праздник Богоявления.

Источник: ČTK

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праздники Чехия
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