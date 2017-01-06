В Прагу привезут скандальную выставку человеческого тела

Выставка Body The Exhibition откроется в феврале в выставочном комплексе «Выставиште» в Голешовице.

Фото: https://www.instagram.com/p/-I80u_Jk89/

В феврале в пражском выставочном комплексе «Выставиште» откроется выставка, посвященная человеческому телу, Body The Exhibition. Экспозиция включает в себя 20 тел и еще 300 экспонатов, созданных из частей человеческого тела. Она будет занимать 12 залов, в каждом из которых будет рассказывать о работе организма человека. Организаторы также подготовят и интерактивную часть.

Посетители смогут увидеть человеческие тела в разных положениях, а также сравнить вид здоровых и больных органов, например, печень, пораженную раком, или камни в почках. Во всех залах будут присутствовать медики, которые будут предоставлять научную информацию и отвечать на вопросы.

Как утверждают американские создатели выставки, все экспонаты были им переданы донорами добровольно. Над экспозицией в лабораторных условиях работали лучшие в мире специалисты по анатомии. Отдельные части тела прошли через пластификацию, при которой жидкости заменили силиконом.

Выставки человеческого тела пользуются постоянным спросом у публики. Экспозицию Bodies Revealed в 2015 году в Брно посмотрело более 100 тысяч человек. В 2007 году в пражском Кржижиковом павильоне на похожей выставке побывало более 300 тысяч человек. Такие выставки нередко критикуются специалистами в области здравоохранения и церковью за «недостойное обращение с человеческими останками». В отношении Body The Exhibition возникали также подозрения о происхождении тел. Организаторы, тем не менее, утверждают, что все экспонаты были созданы из тел, которые были подарены им для последующего использования на выставках.

Источник: denik.cz