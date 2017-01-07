Православный мир празднует сегодня Рождество

Около 300 млн православных верующих по всему миру празднует сегодня Рождество.

Для одних рождественские праздники завершаются, для других – только начинаются. Около 300 млн православных верующих по всему миру сегодня, 7 января, празднует Рождество по Юлианскому календарю. Кардинальным образом оно отличается от традиции в странах Западной Европы только по нескольким пунктам.

Так как восточные церкви по-прежнему придерживаются Юлианского календаря, Рождество у русских и других православных начинается на 13 дней позже, чем по Грегорианскому календарю на Западе. К православным себя относят жители Греции, Румынии, России и других славянских стран. Крупные сообщества православных верующих находятся в США, Канаде и Австралии.

В Крушных горах в Чехии в преддверии Рождества открылся новый православный храм, посвященный св. Людмиле. Храм в Нове-Гамры православная церковь в ЧР получила в аренду от римско-католического прихода в Нейдеке. Храм будут посещать православные верующие из Чехии, Украины, Словакии, Венгрии, Болгарии и других стран, постоянно проживающие в чешском регионе.