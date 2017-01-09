Рекорд чешских кинотеатров: максимальная посещаемость и самый кассовый фильм

В прошлом году кинотеатрам в Чехии удалось привлечь больше всего зрителей и собрать самую большую кассу. Ожидается, что рекорд побьет и чешская комедия, которая может стать самой кассовой лентой чешского производства.

Доход чешских кинотеатров за прошлый год может превысить 1,8 млрд крон, и это рекордная сумма в истории современной Чехии. По данным дистрибьютора CinemArt, посещаемость кинозалов в минувшем году оказалась выше 14 млн зрителей, что станет самым крупным показателем с 1993 года. Официальные цифры еще будут опубликованы во второй половине января.

«По сравнению с прошлым годом посещаемость и доходы кинотеатров в Чехии выросли как минимум на 10%, а некоторые считают, что и на 15%», – говорит совладелец CinemArt Алеш Тршиска. В прошлом году доход кинотеатров достиг 1,67 млрд крон, а посещаемость составила 13 млн зрителей.

«Одной из главных причин роста, с моей точки зрения, является улучшение экономической ситуации с минимальной долей безработицы и растущими зарплатами, а также предложение целого ряда – в том числе и чешских – интересных фильмов», – добавляет Тршиска.

Больше всего из чешских картин в прокате заработал фильм Anděl Páně 2, который собрал 105 млн крон. При этом ленту продолжают показывать и в январе, поэтому доход еще вырастет. У фильма режиссера Йиржи Страха есть все шансы стать главным чешским кинобестселлером за всю историю. Пока что рекордсменом по сборам из чешских лент остается картина Vratné lahve («Пустая тара») Яна Сверака, который заработал 125 млн крон. На несколько миллионов меньше получила комедия Ženy v pokušení («Женщины в соблазне»).

Самые кассовые чешские фильмы за последние 10 лет

Источник: e15.cz