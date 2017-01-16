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Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе

Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе

Vlada Marsheva 272 0
Сегодня в Чехии вспоминают мужественный поступок студента Яна Палаха, который в январе 1969 года поджег себя перед Национальным музеем в Праге, чтобы выразить протест оккупационному режиму.
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе

С момента самосожжения студента Яна Палаха прошло уже 48 лет. Сегодня его память почтил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, министр образования, молодежи и спорта Катержина Валахова, министр культуры Даниэль Герман, представители платформы Bez komunistů.cz и студенты. Политики возложили на месте самосожжения Палаха перед Национальным музеем цветы, студенты поставили зажженные свечи.

Богуслав Соботка назвал акт самосожжения Яна Палаха в январе 1969 года очень сильным и трагическим моментом в чешской истории:

«Этот мужественный и храбрый поступок стал важной частью нашей истории, и мы не должны о нем забывать. Ян Палах протестовал против оккупации и несвободы. Он чувствовал, что люди слишком легко смиряются с тем, что отступает от идеалов весны 1968 года».

Акт самосожжения Яна Палаха политики и студенты вспоминали не только в Праге. Платформа Bez komunistů.cz организовала перед Национальным музеем брифинг с символическим началом голодовки. С сегодняшнего дня 20 студентов чешских университетов будут голодать до 25 января в память о самосожжении Яна Палаха и Яна Заица в 1969 году.

«Это способ почтить память не только Яна Палаха и Яна Заица, но и всех борцов за свободу и демократию. Я думаю, что их наследие живет в нашем обществе и сейчас», – сказал журналистам студент Ян Деутч, который присоединился к голодовке.

Петр Марек из организации Bez komunistů.cz сегодня вспомнил Неделю Палаха в 1989 году, которая предвосхитила конец оккупационного режима. Платформа организовывает голодовку уже 4-й год подряд в память о политических жертвах. За эти годы в ней поучаствовало уже 1380 человек.

Также сегодня днем состоялось торжественное открытие тематической выставки в костеле св. Николая на Староместской площади в Праге. На выставке, которая продлится до 2 февраля, будут показывать документальный фильм «Послание Яна Палаха».

19 января, в день годовщины смерти Яна Палаха, платформа Bez komunistů.cz в 18:00 вспомнит его наследие на общественном собрании, а до этого активисты зажгут свечи возле дома Палаха и привезут их в центр Праги. Все присутствующие на собрании смогут зажечь от них свои свечи и поучаствовать в создании символической световой картины.

Источник: ČTK

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Темы
Ян Палах Прага Чехия Богуслав Соботка студенты
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