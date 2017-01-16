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Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии

Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии

artyommm 275 0
Благотворительная организация The Friends of Czech Heritage из Великобритании с 2007 года занимается сбором информации о разрушающихся памятниках архитектуры в Чехии и средств на их реконструкцию.
Фото: www.instagram.com, Martin Zeman, @datelier
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вручила британскому историку архитектуры Барбаре Пикок, основательнице организации The Friends of Czech Heritage («Друзья чешского наследия»), награду Point of Light за ее деятельность по сохранению исторического наследия в Чехии.

Барбора Пикок и Иан Кеннеэуй, экс-глава британской организации National Trust, вместе основали в 2007 году The Friends of Czech Heritage, вдохновившись количеством и многообразием исторических зданий в Чехии.

«Я была очень растрогана, когда узнала, что группа граждан Великобритании без каких-либо прямых связей к моей родине, кроме восхищения ее красотой и историческими сокровищами, хочет протянуть руку помощи и внести свой вклад в то, чтобы будущие поколения могли использовать эту красоту и учиться у нашей богатой истории»,  – говорит патрон проекта, архитектор Эва Йиржична.

Все началось с того, что Барбара Пикок и Иан Кеннеуэй поехали на экскурсию по Европе.


«Они начали с Праги и закончили Веной. Проезжая по Чехии на автобусе, они увидели, что здесь много достопримечательностей, о которых никто не заботится и которые прямо на глазах разрушаются. Эта организация решила, что это нельзя так оставлять и что она должна помочь Чехии. С тех пор они постоянно собирают деньги и изучают, какие памятники нужно спасти», – добавляет Йиржична.

«Друзья чешского наследия» уже завершили более 20 проектов по сохранению памятников культуры. Они помогают не только финансово, но и собственными физическими силами. Например, в замке Червены-Двур волонтеры физически отработали более 400 рабочих дней. В Великобритании члены организации пытаются рассказывать о чешском культурном наследии с помощью лекций, выставок  и дегустаций вин из Чехии. 

The Friends of Czech Heritage – британская благотворительная организация, целью которой является сохранение и обновление природного и культурного наследия Чешской Республики: зданий, парков, садов, а также объектов исторического и научного значения, имеющих эстетическую и общественную ценность.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
достопримечательности замок Чехия благотворительность архитектура Великобритания
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