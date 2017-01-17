Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения

Чешская Республика может похвастаться одной из самых плотных сетей библиотек. По этому показателю она занимает 6-е место в мире.

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В конце 2016 года Школа Сиракузского университета информационных исследований провела исследование, которое определило лучшие и худшие страны для любителей книг по количеству библиотек на 100 тысяч жителей.

Чехия заняла в рейтинге 6-е место. Первое место досталось Словакии, второе – островному государству Палау, третье – Финляндии, четвертое – Беларуси, пятое – Латвии. Также в десятку лидеров вошли Украина, Армения, Молдавия и Россия.

На последних местах рейтинга оказались Сомали, Йемен, Нигер, Северная Корея и Центральноафриканская Республика.

В аналогичном исследовании 2013 года, которое проводило издание New York Times, Чехию назвали страной с самой плотной сетью библиотек в мире. Согласно новым данным, раем для любителей книг стала Словакия, в которой почти 150 библиотек на 100 000 жителей. США в последнем исследовании заняли 62-ю позицию с 30.35 библиотек на 100 000 жителей.

Самые последние места достались странам, находящимся в кризисных регионах. Такие страны, как Сирия и Ирак, не рассматривались в рейтинге, так как множество библиотек в этом регионе регулярно разрушается в ходе военных конфликтов.

Источник: https://ischoolonline.syr.edu