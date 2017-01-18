Названы самые посещаемые замки и грады Чехии в 2016 году

Государственные грады, замки и другие достопримечательности в прошлом году посетило рекордное количество человек – 5,6 млн. Посещаемость этих объектов уже несколько лет увеличивается, в прошлом году она составила 5,087 млн человек.
Популярность чешских замков и градов приносит не только известность, но и прибыль. В прошлом году им удалось заработать более половины миллиарда крон. Эти деньги Национальный институт охраны памятников хочет потратить на обновление объектов и улучшение сервиса обслуживания.
Пик сезона посещаемости замков и градов приходится на период с мая по сентябрь. Только июль и август принесли 2,3 млн посетителей. Лидером по популярности стал замок в Чешском Крумлове, в котором в прошлом году побывали 426 тысяч человек. За ним следует замок Леднице с посещаемостью 411 тысяч человек. Замыкает первую тройку южночешский замок Глубока, куда съездили 293 тысячи человек. В институте отмечают, что в прошлом году увеличилась посещаемость не только тех объектов, которые входят в список ЮНЕСКО, но и всех остальных.
Основным источником дохода для замков и градов остается продажа билетов, на которой Национальный институт охраны памятников заработал 440 млн крон. Прибыль также приносит сдача в аренду исторических объектов для кинопроизводства. Всего на этом удалось заработать 14 млн крон. Свадебные церемонии принесли в прошлом году 8,25 млн крон.
.@PamatkovyUstav zveřejnil nejnavštěvovanější památky za 2016. Náš region má 4 zastoupení. #Lednice @MestoKromeriz #Valtice #Pernstejn pic.twitter.com/r2yJ5yp9sv— Události Brno (@UdalostiBrno) 18 января 2017 г.
Источник: ceskenoviny.cz