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Названы самые посещаемые замки и грады Чехии в 2016 году

Названы самые посещаемые замки и грады Чехии в 2016 году

artyommm 215 0
Национальный институт охраны памятников Чехии рассказал, сколько человек в прошлом году посетило государственные замки, грады и другие исторические достопримечательности.
Фото: Чешский Крумлов, pixabay.com
Названы самые посещаемые замки и грады Чехии в 2016 году

Государственные грады, замки и другие достопримечательности в прошлом году посетило рекордное количество человек – 5,6 млн. Посещаемость этих объектов уже несколько лет увеличивается, в прошлом году она составила 5,087 млн человек.

Популярность чешских замков и градов приносит не только известность, но и прибыль. В прошлом году им удалось заработать более половины миллиарда крон. Эти деньги Национальный институт охраны памятников хочет потратить на обновление объектов и улучшение сервиса обслуживания. 

Пик сезона посещаемости замков и градов приходится на период с мая по сентябрь. Только июль и август принесли 2,3 млн посетителей. Лидером по популярности стал замок в Чешском Крумлове, в котором в прошлом году побывали 426 тысяч человек. За ним следует замок Леднице с посещаемостью 411 тысяч человек. Замыкает первую тройку южночешский замок Глубока, куда съездили 293 тысячи человек. В институте отмечают, что в прошлом году увеличилась посещаемость не только тех объектов, которые входят в список ЮНЕСКО, но и всех остальных.

Основным источником дохода для замков и градов остается продажа билетов, на которой Национальный институт охраны памятников заработал 440 млн крон. Прибыль также приносит сдача в аренду исторических объектов для кинопроизводства. Всего на этом удалось заработать 14 млн крон. Свадебные церемонии принесли в прошлом году 8,25 млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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достопримечательности Чехия
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