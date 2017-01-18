Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -10 °C
Входные билеты на Каршлтейн и в другие замки Чехии подорожают

Входные билеты на Каршлтейн и в другие замки Чехии подорожают

artyommm 82 0
Национальный институт охраны памятников Чехии подготавливает новую методику расчета цен, которой должны будут придерживаться все его 104 объекта.
Фото: Каршлтейн, pixabay.com
Входные билеты на Каршлтейн и в другие замки Чехии подорожают

Посетители замков и градов в Чехии должны будут заплатить больше за билет, чем раньше. Национальный институт охраны памятников изменил методику расчета цен. Вход подорожает, например, на град Карлштейн и Жебрак.

С февраля основные билеты на Карлштейн будут стоить 190 крон, вместо 170. На 20 крон больше потребуется заплатить за билет на град Жебрак, куда вход для взрослого будет стоить 60 крон. Сейчас там пытаются придумать, что еще можно предложить посетителям, кроме привычной экскурсии.

Цены на билеты округлят до десяток в сторону повышения. Так, если раньше билет стоил 85 крон, то новая цена составит 90 крон. 

Некоторые грады и замки поднимать стоимость посещения не будут. Например, в самых популярных замках Чехии Глубока и Леднице она останется прежней. В Глубока подорожают только экскурсии на иностранных языках: вместо 230 крон, иностранцы будут платить 320 крон.

Ожидается и точное определение семейного билета. Условия будут такие: полную стоимость билета заплатят оба взрослых, половину – за одного ребенка, второй и третий смогут пойти бесплатно. Скидку также смогут получить группы свыше 15 человек. Каждый следующий посетитель из нее сможет заплатить за билет на 15% меньше.

Национальный институт охраны памятников изменяет методику расчета цен на билеты – на всех 104 объектах, которыми он управляет. Назначать цены теперь будут не кастеляны, а сам институт.

Источник: rozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
Карлштейн замок билеты достопримечательности
Читайте
по теме 
Татьяна Михалёва: «Свою картину вы почувствуете сразу»
17.09.2015 10:45 Интервью
Татьяна Михалёва: «Свою картину вы почувствуете сразу»
3356 0
Под Карлштейном обнаружен средневековый подземный ход
01.06.2015 11:53 Культура
Под Карлштейном обнаружен средневековый подземный ход
1318 0
Art Gallery Anna – за искусством на Карлштейн
02.07.2013 10:22 Шоппинг
Art Gallery Anna – за искусством на Карлштейн
3874 0
Последние новости:
18
января
Названы самые посещаемые замки и грады Чехии в 2016 году
18.01.2017 17:47 Культура
Названы самые посещаемые замки и грады Чехии в 2016 году
215 0
Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее
18.01.2017 16:28 Общество
Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее
201 0
Чешские суды получили подкрепление и смогут работать быстрее
18.01.2017 15:22 Политика
Чешские суды получили подкрепление и смогут работать быстрее
134 0
Проверка пассажиров в пражском аэропорту стала в два раза быстрее
18.01.2017 14:54 Общество
Проверка пассажиров в пражском аэропорту стала в два раза быстрее
494 0
В Чехии открыли новый способ лечения рака груди
18.01.2017 13:17 Общество
В Чехии открыли новый способ лечения рака груди
1013 0
И снова морозы: в Чехии похолодает до -17°C
18.01.2017 12:59 Общество
И снова морозы: в Чехии похолодает до -17°C
397 0
Чешская почта повысила цены на отправление посылок
18.01.2017 12:21 Общество
Чешская почта повысила цены на отправление посылок
289 0
Через 7 лет бесхозная недвижимость в Чехии окончательно перейдет государству
18.01.2017 10:34 Экономика
Через 7 лет бесхозная недвижимость в Чехии окончательно перейдет государству
520 0
В Таиланде арестовали чеха, распространявшего ВИЧ
18.01.2017 09:41 Общество
В Таиланде арестовали чеха, распространявшего ВИЧ
507 0
17
января
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен
17.01.2017 19:35 Общество
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен
1093 0



Мобильная версия