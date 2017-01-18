Входные билеты на Каршлтейн и в другие замки Чехии подорожают

Национальный институт охраны памятников Чехии подготавливает новую методику расчета цен, которой должны будут придерживаться все его 104 объекта.

Фото: Каршлтейн, pixabay.com

Посетители замков и градов в Чехии должны будут заплатить больше за билет, чем раньше. Национальный институт охраны памятников изменил методику расчета цен. Вход подорожает, например, на град Карлштейн и Жебрак.

С февраля основные билеты на Карлштейн будут стоить 190 крон, вместо 170. На 20 крон больше потребуется заплатить за билет на град Жебрак, куда вход для взрослого будет стоить 60 крон. Сейчас там пытаются придумать, что еще можно предложить посетителям, кроме привычной экскурсии.

Цены на билеты округлят до десяток в сторону повышения. Так, если раньше билет стоил 85 крон, то новая цена составит 90 крон.

Некоторые грады и замки поднимать стоимость посещения не будут. Например, в самых популярных замках Чехии Глубока и Леднице она останется прежней. В Глубока подорожают только экскурсии на иностранных языках: вместо 230 крон, иностранцы будут платить 320 крон.

Ожидается и точное определение семейного билета. Условия будут такие: полную стоимость билета заплатят оба взрослых, половину – за одного ребенка, второй и третий смогут пойти бесплатно. Скидку также смогут получить группы свыше 15 человек. Каждый следующий посетитель из нее сможет заплатить за билет на 15% меньше.

Национальный институт охраны памятников изменяет методику расчета цен на билеты – на всех 104 объектах, которыми он управляет. Назначать цены теперь будут не кастеляны, а сам институт.

Источник: rozhlas.cz