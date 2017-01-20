Видео: Прагу переделали в Гамбург и снимают кино с Кирой Найтли

Съемочную группу заметили еще в понедельник, 16 января, возле Муниципального дома в Праге. В другие дни съемки проходили на Главном вокзале.

Фото: вокзал Гамбурга, pixabay.com

В Праге снимают фильм Aftermath (в переводе – «Последствия»), действие в котором происходит спустя год после Второй мировой войны в Германии. В главной роли снимается британская актриса Кира Найтли.

Z Prahy se stal Hamburg. Na hlavaku nataci. Co? Ma se to jmenovat Aftermath, rika chlapik ze stabu. pic.twitter.com/hoigX2Ws44 — Radek Kedroň (@kedrix79) 19 января 2017 г.

По сценарию, ее героиня, жена британского полковника, приезжает зимой в уничтоженный Гамбург. Там она должна встретиться со своим мужем Льюисом, который занимается восстановлением города. Роль полковника исполняет австралийский актер Джейсон Кларк, которого зрители могут знать по таким фильмам, как «Эверест», «Терминатор: Генезис» и «Великий Гэтсби». Фильм основан на одноименной книге уэлльского писателя Ридиана Брука, продюсер картины – Ридли Скотт.

О том, что в Праге снимается фильм с участием Киры Найтли (известна по фильмам «Пираты Карибского моря», «Искупление», «Герцогиня», «Запретная любовь», «Анна Каренина» и др.) чешские СМИ написали еще в понедельник, 16 января. Тогда в морозную погоду (было около -2 градусов по Цельсию) актриса мерзла на съемках неподалеку от Муниципального дома (Obecní dům) в Праге. При этом сниматься ей приходится в костюмах не по погоде. Страдания Найтли зафиксировали репортеры журнала Blesk.

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Источник: rozhlas.cz