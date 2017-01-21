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Сегодня в Праге отметят Мясопуст и вьетнамский Новый год

Сегодня в Праге отметят Мясопуст и вьетнамский Новый год

Vlada Marsheva 510 0
Всех желающих присоединиться к празднованию приглашают на необычную чешско-вьетнамскую акцию в комплексе рынка Sapa в районе Либуш.
Фото: pixabay.com
Сегодня в Праге отметят Мясопуст и вьетнамский Новый год

Сегодня в комплексе легендарного рынка Sapa в пражском районе Либуш состоится празднование старочешского Мясопуста и китайского Нового года. Посетителей ждет большое разнообразие закусок и развлекательная программа.

21 января на рынке можно будет попробовать традиционные блюда двух кухонь. Чешскую национальную кухню представят мясопустные закуски, азиатскую – вьетнамские новогодние угощения. Также все желающие смогут продегустировать вьетнамский кофе и узнать все тайны его приготовления.

Праздничную атмосферу создадут танцевальные и музыкальные выступления, включая традиционный парад масок на Мясопуст.

Интересная акция, которая объединит две отдаленные друг от друга культуры, будет проходить 22 января, в воскресенье, с 15 до 20 часов в ресторане Dong Do по адресу Libušská 319, Praha – Libuš (автобусная остановка Sídliště Písnice).

Источник: Blesk.cz

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Темы
культура Чешская кухня праздники Прага
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