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В Праге придумали, как до ужаса напугать туристов и горожан

В Праге придумали, как до ужаса напугать туристов и горожан

artyommm 381 0
В центре чешской столицы, в подвальных помещениях на улице Водичкова, откроется первый в Центральной Европе «Дом страха».
Фото: Иллюстрация pixabay.com
В Праге придумали, как до ужаса напугать туристов и горожан

В подвалах дома на ул. Vodičkovа в Праге появится новое развлечение для туристов и горожан, которые не равнодушны к жанру «хоррор». В ближайшее время в столице откроется «Дом страха», который, как говорят организаторы, станет первым в своем роде в Центральной Европе. Его площадь составит 800 кв. м.

Здание, в котором будет находиться необычный аттракцион, может похвастаться мистическим прошлым: во время короля Рудольфа II (во второй половине 17 в.) в нем находилась мясная лавка, и кровь молодых телят текла ручьями. Именно эта лавка снабжала придворных алхимиков необходимым «сырьем». Но создатели Prague Fear House утверждают, что в этом доме также происходили и более жестокие события, связанные с деятельностью немецкого врача-шизофреника, проводившего садистские опыты на детях в период фашистской оккупации. 

«Дом страха» распахнет свои двери уже в феврале. Уже объявлена и стоимость билетов – 450 крон. Вход разрешен только для посетителей старше 18 лет, остальные могут пройти только в сопровождении взрослых. 

При «Доме страха» будет работать тематический бар, в котором предлагается не только отдыхать до или после посещения аттракциона, но и проводить корпоративы, отмечать дни рождения и другие праздники. 

Источник: idnes.cz

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туристы Прага бар
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