«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь

Онлайн-словарь Čeština 2.0, над созданием которого трудится вся Чехия, уже насчитывает более 7 200 сленговых слов и неологизмов. В этом году его планируют выпустить в печатном виде.

Фото: https://cestina20.cz

Интернет-словарь Čeština 2.0, из которого можно узнать о многих сленговых словах и неологизмах со всей Чехии, стал частью сайта Национальной библиотеки республики. В 2008 году необычный словарик основал журналист Мартин Кавка.

«Я хотел куда-то собирать слова, которые через меня проходили, которые я где-то услышал, увидел или прочитал», – объясняет причину появления словаря Čeština 2.0 его создатель. «К тому же словари выходят один раз за долгое время, например, раз в пять или десять лет, пока не наберется определенное количество слов. А я хотел этот словарь уже сейчас».

В словаре, например, можно найти такое слово, как prahajzl. Оно обозначает самоуверенного типа из столицы, который с удовольствием учит жизни провинциалов. Другое слово, karmagedon, используется для обозначения ДТП в Праге утром или до полудня, когда на дорогах больше всего машин.

Словарь доступен всем, и каждый может внести в него что-то от себя – даже создать какое-то свое новое слово. Мартин Кавка считает, что это игра с чешским языком. Все слова перед публикацией проходят его проверку, но цензурой он не занимается. Главное, чтобы не было никаких оскорблений.

По словам Кавки, в последнее время чехи особенно полюбили придумывать выражения с использованием фамилии вице-премьера Андрея Бабиша или фактов, с ним связанных. Так, zčápit означает «получить дотации на частный проект»; Babišovo ticho значит «тишина, которая царит на совещаниях после запугивания подчиненных; babišovnа – выражение, связанное с системой EET.

На данный момент в словаре содержится более 7 200 слов. Каждый день добавляется 65-80 новых. В этом году Čeština 2.0 может выйти в печатной версии, в которую влючат только самые интересные неологизмы.

Что означают выражения k*ndodrom, Jižní stojka, tramsexuál, slimák, kaštan или zbohnit se, узнать вы можете сами – в онлайн-словаре Čeština 2.0.

Источник: blesk.cz