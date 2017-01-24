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Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице

Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице

artyommm 330 0
Эти районы могут предложить местным жителям и туристам альтернативную культурную жизнь и независимые, интересные заведения.
Фото: pixabay.com
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице

Район Праги Голешовице вошел в список 23 самых замечательных в Европе, по версии трэвел-блогеров. Эта городская часть может предложить жителям и гостям разнообразную культурную программу и одновременно прекрасные заведения, в которых представлены разные мировые кухни. Британская газета The Independent написала, что пражский район Голешовице оказался на 15 месте среди районов европейских столиц.

Если большинство туристов ищет направления для отпуска с учетом достопримечательностей и популярных мест среди других путешественников, то некоторые все-таки предпочитают изучать районы городов на основании того, как их оценивают в первую очередь местные. Блогеры Адам Гоффман и Эмили Рей создали свой рейтинг лучших городских районов по всей Европе.

Они оценивали места в трех категориях: культура, творчество и общие достоинства. Учитывалось так же и то, насколько охотно местные сами участвуют в жизни района: открывают независимые кафе, магазины с ретро-одеждой или культурные пространства, например, галереи. За присутствие в районе сетевых объектов, например, Starbucks или Costa coffee, баллы вычитались.

В результате пражский район Голешовице удостоился 15-го места, согласно оценке трэвел-блогеров. По их мнению, в этой части Праги все хорошо по всем пунктам. За культуру и творчество Голешовице получил 8 из 10 баллов, за общие достоинства – 6 из 10. 

«Исторически это был район, который специализировался на мясной промышленности. Сегодня это место заполнили современные бары и рестораны, где можно попробовать европейскую кухню», – написала газета The Independent.

Голешовице обошел такие районы, как Побле Сек в Барселоне, Бельвиль и Менильмонтан в Париже, а также кварталы в Амстердаме и Будапеште. Лучшими блогеры признали Кройцберг в Берлине, который получил максимальное количество баллов. Этот район знаменит т.н. Чекпойнтом Чарли. На втором месте оказалась улица Миера в Риге (Miera Iela). Она известна своими регулярными фестивалями и хорошими заведениями. Третьим стал Энкоутс в Манчестере, который раньше был промышленным, а сегодня может предложить много интересных мест.

Рейтинг городских районов в Европе:

1. Kreuzberg – Берлин
2. Miera Iela – Рига
3. Ancoats – Манчестер
4. Praga – Варшава
5. Södermalm – Стокгольм
6. Metelkova – Любляна
7. Pigneto – Рим
8. Grünerløkka – Осло
9. Sredets – София
10. Exarchia – Афины
11. Kalamaja – Талинн
12. Nørrebro – Копенгаген
13. Uzupis – Вильнюс
14. Plagwitz – Лейпциг
15. Holešovice – Прага
16. Mariahilf – Вена
17. 7th District – Будапешт
18. Amsterdam-Noord – Амстердам
19. Savamala – Белград
20. Belleville a Ménilmontant – Париж
21. Malasaña – Мадрид
22. Cotroceni – Бухарест
23. Poble Sec – Барселона

Источник: blesk.cz

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