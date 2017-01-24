Директор Национального музея в Праге сообщил дату открытия

После реконструкции в музее появятся крытые внутренние дворики, кафе, концертная площадка и тоннель, объединяющий оба здания.

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Все экспозиции Национального музея в Праге откроются к середине 2020 года. Именно к этому сроку должна закончиться генеральная реконструкция музейного комплекса. К 100-летию возникновения Чехословакии в следующем году в октябре завершатся строительные работы в историческом здании, и в нем откроется большая чешско-словацкая выставка.

Об этом сегодня сообщил СМИ директор музея Михал Лукеш. К середине 2019 года для посещений откроется природоведческая экспозиция, а через год и историческая экспозиция в Новом здании.

После открытия исторического здания главного музея страны посетителям будут доступны 90% всех его площадей. Новшеством станет то, что крупные экспонаты перенесут в два внутренних дворика, над которыми появится крыша. В Национальном музее также будут выделены места под кафе, площадку для проведения концертов и общественных мероприятий. Посетителей музея также пустят и в купол здания, откуда открывается вид на всю Прагу.

Концепция историко-природоведческого музея объединит оба здания, в музее будет создано несколько экскурсионных маршрутов. В настоящее время к Новому зданию, объекту бывшего Федерального собрания, в рамках реконструкции строится тоннель.

Реконструкция Национального музея ведется уже почти 20 месяцев. Директор музея считает, что это один из самых сложных проектов в стране, так как речь идет о национальном памятнике культуры, который к тому же находится в самом центре Праги. Лукеш также подчеркнул, что ему удается не выходить за рамки установленного бюджета, который равен приблизительно 1,6 млрд крон.

Премьер Чехии Богуслав Соботка напомнил, что реконструкция Национального музея проводится впервые в истории, и что после ремонта здание будет прекрасно выглядеть: «Уже сегодня мы можем видеть фрагменты того, как, вероятно, будет выглядеть новый фасад, как выглядят реконструированные потолки. Открытие Национального музея будет одним из важных событий 2018 года».

Источник: ceskenoviny.cz