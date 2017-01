Скандальный артист балета Сергей Полунин приедет в Прагу

Виртуозный солист балета Сергей Полунин, которого сравнивают с легендарным Михаилом Барышниковым, выступит в Национальном театре в Праге.

Звезда современного мирового балета, украинский танцор Сергей Полунин, в ближайшее время выступит в Национальном театре Праги. Об этом сообщили в январском выпуске Newsletter Baletu Национального театра, который ведет переговоры с танцором.

Танцор, который в 19 лет стал самым молодым солистом Английского королевского балета, в ноябре прошлого года представил в Праге документальный фильм Dancer, рассказывающий его историю. Теперь Балет Национального театра работает над тем, чтобы зрители снова встретились с Полуниным в Праге, но уже не на телеэкране.

Точная дата и содержание представления с участием Сергея Полунина пока неизвестны.

«В феврале пройдет встреча с агентом Сергея, на которой мы договоримся о дате и содержании представления», – сообщила пресс-секретарь Балета Национального театра Гелена Бартлова. По ее словам, сомнений в том, что Полунин выступит в Праге, уже нет.

Сергея Полунина считают одним из самых ярких и талантливых танцоров современного балета. Он получил несколько престижных премий, среди которых Prix de Lausanne и Youth America Grand Prix 2006.

Когда в позапрошлом году кинорежиссер Дэвид Лашапель снял танцевальный клип с Полуниным к популярной песне Take Me to Church ирландского певца Хозиера, Сергеем Полуниным заинтересовалась широкая общественность. Видео набрало почти 18 млн просмотров.







Источник: aktualne.cz