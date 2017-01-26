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Скандальный артист балета Сергей Полунин приедет в Прагу

Скандальный артист балета Сергей Полунин приедет в Прагу

Vladislava M 376 0
Виртуозный солист балета Сергей Полунин, которого сравнивают с легендарным Михаилом Барышниковым, выступит в Национальном театре в Праге.
Скандальный артист балета Сергей Полунин приедет в Прагу

Звезда современного мирового балета, украинский танцор Сергей Полунин, в ближайшее время выступит в Национальном театре Праги. Об этом сообщили в январском выпуске Newsletter Baletu Национального театра, который ведет переговоры с танцором.

Танцор, который в 19 лет стал самым молодым солистом Английского королевского балета, в ноябре прошлого года представил в Праге документальный фильм Dancer, рассказывающий его историю. Теперь Балет Национального театра работает над тем, чтобы зрители снова встретились с Полуниным в Праге, но уже не на телеэкране.

Точная дата и содержание представления с участием Сергея Полунина пока неизвестны.

«В феврале пройдет встреча с агентом Сергея, на которой мы договоримся о дате и содержании представления», – сообщила пресс-секретарь Балета Национального театра Гелена Бартлова. По ее словам, сомнений в том, что Полунин выступит в Праге, уже нет.

Сергея Полунина считают одним из самых ярких и талантливых танцоров современного балета. Он получил несколько престижных премий, среди которых Prix de Lausanne и Youth America Grand Prix 2006.

Когда в позапрошлом году кинорежиссер Дэвид Лашапель снял танцевальный клип с Полуниным к популярной песне Take Me to Church ирландского певца Хозиера, Сергеем Полуниным заинтересовалась широкая общественность. Видео набрало почти 18 млн просмотров.



 

Источник: aktualne.cz

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