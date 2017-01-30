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В Чехии выбрали лучшие фильмы года

В Чехии выбрали лучшие фильмы года

Vladislava M 228 0
В субботу в Праге прошло вручение Премий чешских кинокритиков: выбраны лучшие фильмы, актеры и режиссеры года.
Фото: http://www.filmovakritika.cz
В Чехии выбрали лучшие фильмы года

В пражском театре Archa в минувшую субботу прошло вручение Премий чешских кинокритиков. Лучшими фильмами года назвали «Семейный фильм» (Rodinný film) и драму «Я, Ольга Гепнарова» (Já, Olga Hepnarová). Лучшими актерами объявили Михалину Ольшанскую и Мирослава Гануша.

Режиссером кинокартины «Семейный фильм» стал гражданин Словении и выпускник пражской Академии искусств FAMU Олмо Омерзу. Его фильм также наградили премией за лучший сценарий. В 2012 году критики признали Омерзу открытием года.

«Семейный фильм» посвящен тому, как взрослеющие дети сталкиваются с неожиданной свободой, когда их родители отправляются в плавание по океану. Фильм показывает, каким испытанием разлука и неожиданное драматическое происшествие становятся для нормальной семьи.

Лучшим документальным фильмом года критики назвали «Нормальный аутистический фильм» (Normální autistický film), в котором Мирослав Янек отразил жизнь с точки зрения пяти детей, признанных аутистами. Нужно отметить, что на международном фестивале в Йиглаве в прошлом году Янек получил главную премию.

Премию за лучшую режиссерскую работу критики присудили Томашу Вайнребу и Петру Казде за черно-белую драму «Я, Ольга Гепнарова» о печально известной чешке, которая намеренно задавила людей на грузовике, чтобы отомстить обществу за издевательства и насмешки. Ольга стала последней казненной женщиной в коммунистической Чехословакии. Фильм, раскрывающий духовную сторону Гепнаровой и причины, которые привели ее к убийству, стал дебютной картиной режиссеров. Также Томаш Вайнреб и Петр Казда получили премию компании Innogy в категории «Открытие года».

Кадр из фильма "Я, Ольга Гепнарова"

Премию за лучшую женскую роль получила польская актриса Михалина Ольшанская, которая исполнила роль Ольги Гепнаровой. Также фильм получил премию за лучшее аудиовизуальное исполнение за работу польского оператора Адама Сикоры.

Премию за лучшую мужскую роль получил Мирослав Гануш из пражского театра «В Длоуге». Он сыграл надсмотрщика в фильме Петра Вацлава «Мы никогда не одни» (Nikdy nejsme sami).

Вручение премий организовывает Объединение чешских кинокритиков, чтобы привлечь внимание общественности к лучшим фильмам года, открытиям и надеждам чешского кинематографа.

Источник: ihned.cz

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