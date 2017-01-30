Пласидо Доминго прославит Прагу как город Моцарта

Пласидо Доминго станет приглашенным дирижером оркестра на опере «Дон Жуан» в честь 230-летия премьеры в Праге. Транслировать оперу вместе с фильмом о городе будут во всем мире.

Фото: https://www.facebook.com/PlacidoDomingo

Знаменитый тенор и дирижер Пласидо Доминго на двух представлениях 27 и 29 октября будет управлять оркестром на опере Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан». Из Сословного театра (Stavovské divadlo), где 230 лет назад состоялась мировая премьера произведения, «опера опер» будет транслироваться в кинотеатрах всего мира вместе с документальным фильмом о Праге.

Ни одна из известных мировых опер не имеет такого тесного отношения к Праге, как «Дон Жуан» Моцарта. Великий композитор писал ее специально для Праги, а на премьере в Сословном (ранее – Ностицком) театре 29 октября 1787 года он лично дирижировал оркестром. Тем самым Моцарт выразил свое благоприятное отношение к чешской столице, где публика принимала его музыку более приветливо, чем в имперской Вене.

«Дон Жуан, или Наказанный развратник» – опера-буффа в двух действиях, написанная на либретто Лоренцо да Понте по пьесе Антонио де Саморы. Ее сюжет и музыка восхищают публику всего мира и в 21 веке.

Произведение полюбилось и оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго. Идея дирижировать «Дон Жуана» пришла ему во время частного визита в Прагу несколько лет назад.

На двух пражских представлениях он будет дирижировать оркестром на том же месте, где стоял Моцарт ровно 230 лет назад. При дирижировании Доминго будет использовать копию изначальной партитуры.

«Это будет музыкальное и общественное событие. Я хочу познакомить широкую публику с тем фактом, что именно в Праге состоялась мировая премьера Дон Жуана, потому что многие об этом не знают», – сказал Доминго на встрече в Сословном театре.

В проекте Пласидо Доминго будет не только дирижером, но художественным руководителем и популяризатором чешской культурной истории.

«Прага заслуживает всемирной славы как город, где родилось такое чудесное произведение. Это невероятный город, наполненный культурой. Люди должны знать, что Вольфганг Амадей Моцарт выбрал именно Прагу для премьеры своей оперы», – заявил Доминго.

Главные партии в опере исполнят победители конкурса Operalia, который организовывает Доминго, а также чешские певцы. Музыканты будут играть на возвышенной оркестровой яме, чтобы воссоздать атмосферу исторической премьеры.

Источник: ČT24