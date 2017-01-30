На Малостранской площади в Праге установили тающую скульптуру

Четырехтонный параллелепипед из ледяных блоков символизирует перемены в обществе. Городские власти продолжают рассуждать на тему изменений на Малостранской площади.

Фото: Institut plánování a rozvoje, www.instagram.com/iprpraha/

На Малостранской площади в 18:00 сегодня торжественно откроют новую инсталляцию, которая выросла на месте бывшей парковки. Скульптура представляет собой параллелепипед, который сложили из десятков ледяных блоков, вырезанных на озере Кумшик. Фигуру массой 4 т и высотой 4 м установили в резервуар, куда будет стекать талая вода.

Инсталляцию специально создали для Малостранской площади, которая только недавно освободилась от стоянки. Ледяные блоки составляли с помощью подъемного крана. Затем скульптуру залили водой, чтобы отдельные ледяные блоки соединились друг с другом.

Авторами инсталляции Procesuální instalace стали студенты Академии прикладного искусства в Праге. Расходы на ее установку взяла на себя Галерея Праги. Свой вклад несли также мэрия и Институт планирования и развития Праги.

Авторы инсталляции хотели напомнить своим произведением о скульптурах, которые раньше стояли на площади. Здесь ранее находилась скульптура маршала Радецкого, которая была создана из переплавленных пушек, привезенных из Сицилии. Для создания инсталляции студенты использовали лед, который растает, когда потеплеет. И это, по их мнению, может служить метафорой метаморфоз. Именно так происходят изменения и в обществе.

При нынешних морозах ледяная скульптура могла бы простоять несколько месяцев. Но даже если потеплеет до +10 градусов Цельсия, то она продержится до трех недель. Авторы не переживают, что скульптура будет таять: это неотъемлемая часть идеи инсталляции.

Источник: echo24.cz