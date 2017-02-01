Фото: В центре Праги хотят построить галерею в форме золотого овала

В Праге 1 планируют выстроить новую художественную галерею, в которой могли бы разместить «Славянскую эпопею» Альфонса Мухи.

В конце улице Револучни в районе Прага 1 может появиться золотая остекленная галерея овальной формы стоимостью в 184 млн крон. По виду здание будет напоминать лежащую шину. Такой проект предложил архитектор Петр Малински.

В новой галерее могли бы разместить цикл «Славянская эпопея» Альфонса Мухи, а также временные экспозиции. На данный момент картины Мухи хотят переместить в область Тешнова. С этим согласна и мэр города Адриана Крначова.

По мнению старосты Праги 1 Олдржиха Ломецкого, решать, где разместить картины, должна не комиссия, а общественность в ходе дебатов.

«Мы готовы сами инвестировать деньги в строительство галереи. Если город решит, что проект нравится жителям, но “Славянскую эпопею” там не будут размещать, мы все равно построим галерею и выставим там что-нибудь другое», – сказал Ломецки.

В подготовку проекта ратуша готова вложить максимум 3 млн крон. По мнению Ломецкого, подобного культурного и художественного центра, где могли бы разместить значимые выставки, в центре города не хватает.

Архитектор Малински описывает свой проект как «золотое солнце, которое поднимается в воздухе над Влтавой». Овальный объект из стеклянных позолоченных пластин должен стоять на трех колоннах. Из крыши будут виднеться золотые вершины, символизирующие лучи.

Авторы проекта планируют построить галерею на месте зеленой зоны, возле которой проезжают машины с набережной на Штефаникув мост.

Источник: echo.cz