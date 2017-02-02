В Нью-Йорке поставили самую известную чешскую оперу

2 февраля в нью-йоркской Метрополитен-опера состоится премьера самой известной оперы чешского композитора Антонина Дворжака «Русалка».

В уникальном зале Метрополитен-оперы в Нью-Йорке сегодня будет звучать чешская речь. Вечером, в 20:00, состоится премьера известной оперы «Русалка», написанной гениальным чешским композитором Антонином Дворжаком.

Режиссером оперы, созданном по мотивам сказки и славяннских мифов, стала Мэри Циммерман. Главную роль в постановке будет исполнять мировая знаменитость из Латвии певица Кристине Ополайс. 37-летняя исполнительница входит в число самых востребованных сопрано на современной международной оперной сцене. В нью-йоркской опере она впервые выступила два года назад, когда за одни сутки у нее было сразу две премьеры.

В последний раз на сцене Метрополитен-опера чешская постановка была представлена в 2014 году. Ее могли видеть не только зрители, пришедшие в зал, но и посетители кинотеатров по всему миру, где оперу транслировали в прямом эфире. Роль Русалки тогда исполняла американская певица Рене Флеминг, режиссировал постановку Отто Шенк.

Мировая премьера «Русалки» состоялась в Национальном театре Праги в 1901 году. Она была написана на либретто чешского писателя Ярослава Квапила. Опера стала самым известным произведением чешского композитора. Ее регулярно ставят театры по всему миру. Билеты на «Русалку» в Метрополитен-Опера стоят от 27 до 460 долларов США.

Источник: www.mkcr.cz