В центре Праги возродили обветшалый исторический дом

Дом прикладного искусства по адресу Народни тршида 36 десятки лет пустовал. Теперь здесь организовали библиотеку и пространство для лекций и культурных акций.

Фото: http://www.dup36.cz

В самом центре Праги оживает заброшенный Дом прикладного искусства (Dům uměleckého průmyslu), расположенный по одному из самых престижных адресов города. Обветшалое здание некогда считалось одним из самых известных чешских строений в стиле функционализма. Долгие годы казалось, что памятник архитектуры обречен на снос, но недавно здесь открылось новое культурное пространство DUP36.

Теперь в некогда монументальном кинозале в подвале собираются люди. Здесь звучит музыка, появился книжный бар, проходят тематические лекции – как и в других лофтах Праги.

Креативный директор DUP36 Томаш Студеник, который арендовал пространство дома, объясняет, почему он принял решение заняться обновлением здания:

«Это был амбициозный проект, образец высокой архитектуры. Жаль, что на здание все наплевали, и за эти годы оно обветшало. Но я надеюсь, что у этого дома интересное будущее. Мы хотим привлечь к нему внимание и организовать долговременный культурный проект. Не хочется, чтобы дом стал стал еще одним зданием в центре, куда никто не может попасть, потому что там отель».

Проект Дома прикладного искусства создал архитектор Олдржих Стары. Строительство завершили в 1936 году. Здание стало жемчужиной чехословацкого функционализма, и до сих пор в нем сохранились уникальные архитектурные элементы.

Изначально дом должен был служить местом для представителей прикладного искусства, художников, дизайнеров и мелких предпринимателей. К этой же задаче его и хочет вернуть Томаш Студеник. Здесь снова хотят собрать чешских дизайнеров и ремесленников, которые могли бы здесь встречаться и проводить выставки.

Несколько десятков лет Дом прикладного искусства пустовал и ветшал. Его реставрация требовала слишком много денег, а частный владелец не предпринимал попыток реставрировать здание после приватизации.

Сейчас здесь работает антикварная библиотека с десятками тысяч книг: любой желающий может прийти сюда отдохнуть, почитать и купить книгу по символической цене. Также в доме открыли магазин ретро-мебели и проводят культурные и благотворительные проекты. Организаторы ищут меценатов, которые помогут им возродить историческое здание.

Источник: Rozhlas.cz