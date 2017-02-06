Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -1 °C
В центре Праги возродили обветшалый исторический дом

В центре Праги возродили обветшалый исторический дом

Vladislava M 466 0
Дом прикладного искусства по адресу Народни тршида 36 десятки лет пустовал. Теперь здесь организовали библиотеку и пространство для лекций и культурных акций.
Фото: http://www.dup36.cz
В центре Праги возродили обветшалый исторический дом

В самом центре Праги оживает заброшенный Дом прикладного искусства (Dům uměleckého průmyslu), расположенный по одному из самых престижных адресов города. Обветшалое здание некогда считалось одним из самых известных чешских строений в стиле функционализма. Долгие годы казалось, что памятник архитектуры обречен на снос, но недавно здесь открылось новое культурное пространство DUP36.

Теперь в некогда монументальном кинозале в подвале собираются люди. Здесь звучит музыка, появился книжный бар, проходят тематические лекции – как и в других лофтах Праги.

Креативный директор DUP36 Томаш Студеник, который арендовал пространство дома, объясняет, почему он принял решение заняться обновлением здания:

«Это был амбициозный проект, образец высокой архитектуры. Жаль, что на здание все наплевали, и за эти годы оно обветшало. Но я надеюсь, что у этого дома интересное будущее. Мы хотим привлечь к нему внимание и организовать долговременный культурный проект. Не хочется, чтобы дом стал стал еще одним зданием в центре, куда никто не может попасть, потому что там отель».

Проект Дома прикладного искусства создал архитектор Олдржих Стары. Строительство завершили в 1936 году. Здание стало жемчужиной чехословацкого функционализма, и до сих пор в нем сохранились уникальные архитектурные элементы.

Изначально дом должен был служить местом для представителей прикладного искусства, художников, дизайнеров и мелких предпринимателей. К этой же задаче его и хочет вернуть Томаш Студеник. Здесь снова хотят собрать чешских дизайнеров и ремесленников, которые могли бы здесь встречаться и проводить выставки.

Несколько десятков лет Дом прикладного искусства пустовал и ветшал. Его реставрация требовала слишком много денег, а частный владелец не предпринимал попыток реставрировать здание после приватизации.

Сейчас здесь работает антикварная библиотека с десятками тысяч книг: любой желающий может прийти сюда отдохнуть, почитать и купить книгу по символической цене. Также в доме открыли магазин ретро-мебели и проводят культурные и благотворительные проекты. Организаторы ищут меценатов, которые помогут им возродить историческое здание.

Источник: Rozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
архитектура Прага
Читайте
по теме 
Фото: В центре Праги хотят построить галерею в форме золотого овала
01.02.2017 10:25 Культура
Фото: В центре Праги хотят построить галерею в форме золотого овала
614 0
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии
16.01.2017 19:00 Культура
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии
822 0
В Праге построят концертный зал в форме огромного морского ската
14.12.2016 08:13 Культура
В Праге построят концертный зал в форме огромного морского ската
727 0
В Праге снесут здание в стиле брутализма, бывший офис VZP
13.12.2016 14:39 Экономика
В Праге снесут здание в стиле брутализма, бывший офис VZP
1609 0
Последние новости:
06
февраля
Скандальный чешский скульптор Давид Черны все-таки заплатит за оскорбления
06.02.2017 18:57 Общество
Скандальный чешский скульптор Давид Черны все-таки заплатит за оскорбления
390 0
Торговая палата предупредила о проблемах у бизнеса в Чехии из-за электронного учета выручки
06.02.2017 18:38 Экономика
Торговая палата предупредила о проблемах у бизнеса в Чехии из-за электронного учета выручки
458 0
Стало известно, когда в Праге появится новая линия метро
06.02.2017 15:00 Экономика
Стало известно, когда в Праге появится новая линия метро
737 0
Чехия соперничает с Польшей за новый гигантский склад Mercedes
06.02.2017 11:35 Экономика
Чехия соперничает с Польшей за новый гигантский склад Mercedes
451 0
Чешские метеорологи: Потепления не будет, морозная погода вернется
06.02.2017 11:10 Общество
Чешские метеорологи: Потепления не будет, морозная погода вернется
698 0
Названы самые загруженные трамвайные маршруты и остановки в Праге
06.02.2017 09:38 Общество
Названы самые загруженные трамвайные маршруты и остановки в Праге
744 0
05
февраля
Минфин рассказал, как изменится уровень жизни в Чехии в ближайшие годы
05.02.2017 18:11 Экономика
Минфин рассказал, как изменится уровень жизни в Чехии в ближайшие годы
1704 0
Ассоциация проката сегвеев подала жалобу на Прагу
05.02.2017 17:43 Общество
Ассоциация проката сегвеев подала жалобу на Прагу
568 0
Забытые в чешском поезде вещи можно будет найти онлайн
05.02.2017 17:10 Общество
Забытые в чешском поезде вещи можно будет найти онлайн
516 0
04
февраля
Пражанам предложат жаловаться на город онлайн
04.02.2017 10:50 Общество
Пражанам предложат жаловаться на город онлайн
509 0



Мобильная версия