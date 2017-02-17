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Представлять Чехию на Евровидении будет певица, которую не знают даже чехи

Представлять Чехию на Евровидении будет певица, которую не знают даже чехи

artyommm 303 0
Чехия отправит на Евровидение певицу Мартину Барта, которая, однако, является постоянной участницей немецкого джазового коллектива.
Представлять Чехию на Евровидении будет певица, которую не знают даже чехи

На Евровидении в Киеве Чехию будет представлять певица Мартина Барта (Martina Bárta), участница немецкой джаз-группы 4 To The Bar. Пока неизвестно, будет ли она выступать сольно либо в дуэте с другим артистом. Представительницу Чехии выбирало экспертное жюри. К слову, саму певицу в Чехии знают мало. На чешском телевидении в последние годы она практически не появлялась. Полуфинал конкурса и финал, который состоится 13 мая, чешские зрители смогут увидеть в прямом эфире Чешского телевидения. 

Мартина Барта выступает в составе группы 4 To The Bar с 2014 года. Она не только поет, но и играет на валторне. Периодически артистка участвует в выступлениях чешской группы J. J. Jazzmen. В 2010 году она победила в телевизионном шоу Robin Hood - Cesta ke slávě («Робин Гуд - Дорога к славе»), после чего сыграла главную женскую роль в одноименном мюзикле. То, что она поедет представлять Чехию на Евровидении, для многих стало неожиданностью. 

Музыкальный конкурс Евровидение будет проходить в этом году в Киеве благодаря победе украинской певицы Джамалы. Некоторые критики считают ее песню о депортации крымских татар по приказу Сталина политизированной. Условия конкурса при этом запрещают политизированные выступления. Организатор Европейский союз вещания, тем не менее, считает, что в песне нет ни политического высказывания, ни упоминания о каких-либо фактах. 

Подготовка к конкурсу в Украине сопровождается рядом скандалов. Команду организаторов покинул 21 менеджер. Причиной стало решение увеличить бюджет конкурса с 22 до 29 млн евро, из-за чего прибыль украинского телевидения и исполнительных компаний будет меньше. Кроме того, Украина угрожает не пустить в страну российских артистов, в отношении которых действуют санкции.

Чехия участвовала в Евровидении уже пять раз. В прошлом году чешская участница Габриэла Гунчикова стала первой из чехов, кому удалось выйти в финал, где она в итоге оказалась на предпоследнем, 25-м, месте. Также выступать на конкурсе ездили Kabát, Тереза Керндлова, Gipsy.cz, Марта Яндова и Вацлав Ноид Барта.

Источник: novinky.cz

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