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Папе римскому отправят колокол с чешским пивом в составе

Папе римскому отправят колокол с чешским пивом в составе

Vladislava M 84 0
На Пасху папа римский Франциск получит необычный дар от Пльзеня: колокол, отлитый словацкими мастерами, с использованием чешского пива.
Фото: pixabay.com
Папе римскому отправят колокол с чешским пивом в составе

Словацкая семья колокольных мастеров Трвалцовых из Жарновице в четверг отлила десятикилограммовый колокол для папы римского Франциска. При изготовлении колокола использовали и чешское пиво.

Колокол станет частью дара папе римскому на Пасху – в апреле его отправят прямо в Ватикан.

«Отливать колокол для папы римского было для нас большой честью. Изделие украшает рельеф Базилики святого Петра в Ватикане от академической художницы Зузаны Комендовой», – рассказал 61-летний Михал Трвалец, который изготавливает колокола вместе со своим 34-летним сыном с 1990 года.

Мастер рассказал, как проходит производство колокола:

«Вначале мы делаем шаблон, ядро и модель. Важная часть – литье, чистка, украшение насечкой и изготовление сердца колокола».

Михал Трвалец подготавливает форму колокола. Фото: Ivan Vilček, Právo

Пиво мастера добавляют в специальную глиняную смесь, которую используют при изготовлении формы колокола, прежде всего, на фазе украшения.

«Пиво содержит крахмал, благодаря которому глина хорошо лепится и копирует рельефы. Мне больше всего нравится использовать пльзенский лагер. Затем колокол отливают при температуре 1200 градусов», – рассказывает мастер.

Заказ на изготовление колокола для папы римского Франциска поступил мастеру именно от пивоварни из Пльзеня. Этот чешский город регулярно посылает на Пасху в Ватикан специальную серию пльзенского лагера. Это связано с исторической традицией. Больше 100 лет назад врачи посоветовали тогдашнему папе римскому Льву XIII использовать как лекарство именно пиво из Пльзеня, и обычай решили сохранить.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Рим Папа Римский чешское пиво Пльзень Словакия Пасха
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