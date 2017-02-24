Папе римскому отправят колокол с чешским пивом в составе

На Пасху папа римский Франциск получит необычный дар от Пльзеня: колокол, отлитый словацкими мастерами, с использованием чешского пива.

Фото: pixabay.com

Словацкая семья колокольных мастеров Трвалцовых из Жарновице в четверг отлила десятикилограммовый колокол для папы римского Франциска. При изготовлении колокола использовали и чешское пиво.

Колокол станет частью дара папе римскому на Пасху – в апреле его отправят прямо в Ватикан.

«Отливать колокол для папы римского было для нас большой честью. Изделие украшает рельеф Базилики святого Петра в Ватикане от академической художницы Зузаны Комендовой», – рассказал 61-летний Михал Трвалец, который изготавливает колокола вместе со своим 34-летним сыном с 1990 года.

Мастер рассказал, как проходит производство колокола:

«Вначале мы делаем шаблон, ядро и модель. Важная часть – литье, чистка, украшение насечкой и изготовление сердца колокола».

Михал Трвалец подготавливает форму колокола. Фото: Ivan Vilček, Právo

Пиво мастера добавляют в специальную глиняную смесь, которую используют при изготовлении формы колокола, прежде всего, на фазе украшения.

«Пиво содержит крахмал, благодаря которому глина хорошо лепится и копирует рельефы. Мне больше всего нравится использовать пльзенский лагер. Затем колокол отливают при температуре 1200 градусов», – рассказывает мастер.

Заказ на изготовление колокола для папы римского Франциска поступил мастеру именно от пивоварни из Пльзеня. Этот чешский город регулярно посылает на Пасху в Ватикан специальную серию пльзенского лагера. Это связано с исторической традицией. Больше 100 лет назад врачи посоветовали тогдашнему папе римскому Льву XIII использовать как лекарство именно пиво из Пльзеня, и обычай решили сохранить.

Источник: Novinky.cz