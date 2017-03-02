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Всем Моцарта: в здании почты в центре Праги пройдет бесплатный концерт

Всем Моцарта: в здании почты в центре Праги пройдет бесплатный концерт

Vladislava M 337 0
7 марта в историческом здании Чешской почты на улице Йиндржишской пройдет бесплатный концерт с участием классических музыкантов и Симфонического Оркестра Чешского радио.
Фото: https://www.facebook.com/piananaulici
Всем Моцарта: в здании почты в центре Праги пройдет бесплатный концерт

В самом известном здании почты в Праге на Йиндржишской улице, которое было достроено во второй половине 19 века, пройдет необычный музыкальный концерт.

Во вторник, 7 марта, после официального закрытия здания, в 20:30 здесь начнется бесплатное представление для всех желающих получить приятные впечатления и послушать красивую классическую музыку.

Музыкальную программу откроет Томаш Ямник (виолончель), который вместе с Мирославом Секерой исполнит Сонату для виолончели и пианино A dur Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом произведении сам композитор сказал, что оно должно понравиться каждому человеку на свете.

Затем Мирослав Секера сольно исполнит 9 вариаций D dur Моцарта на менуэт Жан-Пьера Дюпорта.

Кульминацией вечера станет «Пражская симфония» Моцарта, которую исполнит Симфонический Оркестр Чешского радио под управлением дирижера Томаша Браунера. В этом году этот известный оркестр отмечает уже 90-й день рождения.

Организатором мероприятия стало объединение «Пианино на улице», за которым стоит владелец кофейни Ондржей Кобза. Он придумал всю акцию и будет ведущим вечера.

В прошлом Ондржей Кобза уже организовал несколько концертов в общественных местах: например, концерт Six pianos от Стивена Райха на Главном вокзале в Праге или выступление джазового пианиста Михала Шупака на понтоне посреди Влтавы у Карлова моста. Также благодаря Ондржею в Праге прошел проект «Шахматы на улице» и появились стихоматы.

Подробности – на странице мероприятия в социальной сети Facebook.

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Темы
Прага концерт отдых музыка Классическая музыка Чешская почта
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