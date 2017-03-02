Картину Климта, которая принадлежала Праге, продали за рекордную для Европы сумму

В 1968 году картину Климта обменяли на несколько других (одну Мане и две Купецкого). Недавно ее продали за рекордную сумму на аукционе.

Фото: Sotheby´s

Картина австрийского художника Густава Климта под названием Bauerngarten («Цветочный сад») была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 47,9 млн фунтов (почти 1,5 млрд крон). По информации APA, это произведение искусства стало третьим по дороговизне, которое когда-либо продавалось на европейских аукционах. Интересно, что до 1968 года картина принадлежала Национальной галерее в Праге.

Как сообщает APA, стартовая стоимость картины была равна 35 млн фунтов. Четверо претендентов на произведение 1907 года начали торги, из-за чего впоследствии цена увеличилась почти на треть.

С 1910 года картина «Цветочный сад» была куплена немецким отделением организации, которая была предшественницей Национальной галереи в Праге. За произведение Климта были отданы очень большие на то время деньги – 8 тысяч крон. Осенью 1968 года Национальная галерея приняла решение провести обмен с галерей в Мюнхене: за один «Цветочный сад» получить группу картин, в которую вошло полотно Эдуарда Мане и две картины Яна Купецкого.

Австрийский художник Густав Климт (1862-1918 гг.), отцом которого был чешский ювелир и гравер, считается одним из самых известных художников рубежа 19-20 вв. В историю искусства он вошел как один из основателей венского модернизма и символизма. Он был востребованным портретистом, в первую очередь – знаменитых жительниц Вены, а также выдающимся пейзажистом, декоратором, дизайнером мебели и предметов декора.

В последние годы картины Климта продаются за рекордные суммы. Например, «Портрет Адели Блох-Бауэр II» 1912 года был продан на аукционе в Нью-Йорке Christie’s почти за 88 млн долларов (около 2,25 млрд крон). Но самой дорогой стала картина «Портрет Адели Блох-Бауэр I», которая также известна как «Золотая Адель». За нее в 2006 году заплатили 135 млн долларов (почти 3,45 млрд крон).

Источник: lidovky.cz