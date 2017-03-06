Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 4 °C
В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы

В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы

Vladislava M 303 0
С сегодняшнего дня в пражских кинотеатрах начнут показывать лучшие фильмы в рамках фестиваля на тему прав человека Jeden svět. Среди главных тем – ислам и мигранты в Европе, семья в западном мире, журналисты и режим, социальные сети, вакцинация и др.
Фото: кадр из фильма Blanche nebude sedět v koutě, jedensvět.cz
В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы

Сегодня в Праге начинается 19-й фестиваль документальных фильмов на тему прав человека «Один мир» (Jeden svět). Фестиваль предложит богатую кинопрограмму и несколько тематических акций. В рамках конкурсной программы покажут 12 фильмов. Два из них будут показаны впервые в мире: это фильм «Дети онлайн» (Děti online) об отношении детей к социальным сетям и интернету, а также «Эпидемия свободы» (Epidemie svobody) об этике вакцинации.

Кадр из фильма "Дети онлайн"

«Одним из самых интересных фильмов этого году будет картина "Подшучивание Голиафа" (Škádlení Goliáše) о египетском сатирике Басеме Юзефе, который в своем шоу обсмеивал постоянную смену президентов в Египте, а потом вынужден был покинуть страну. В фильме поднята тема того, как журналисты попадают в тяжелое положение, когда отваживаются критиковать режим», – говорит драматург фестиваля Ондржей Моравец.

Кадр из фильма Škádlení Goliáše

Многие фильмы в этом году будут посвящены темам исламского мира и беженцев. Организаторы фестиваля решили продолжить тему миграции, изменив ее направленность. В этом году в центре внимания будут судьбы людей, которые уже находятся в Европе, пытаются интегрироваться, ждут убежища и сталкиваются с многочисленными трудностями.

В секции «Семейное счастье» будут представлены фильмы на тему современной семьи в западном мире и посвящены вопросу, продолжает ли здесь в целом существовать семейный институт.

«В секции "Семейное счастье" мы поднимем тему индивидуализма западного мира, а также других ситуаций, когда человек находит в семье крепкие связи, возвращается в семью. Сильный фильм в этой категории – австралийская картина «Укрощение злых отцов» (Zkrocení zlých otců), который рассказывает о домашнем насилии с точки зрения насильников. Фильм посвящен терапии, при которой насильники стараются исправиться, и некоторым это действительно удается», – дополняет директор фестиваля Гана Кулганкова.

Кадр из фильма "Укрощение злых отцов"

Секция «Радио Свободная Европа» привлекает внимание к разным форматам. Это короткие документальные фильмы на границе с жанром репортажа.

Билеты на все фильмы можно купить в кассах кинотеатров (фильмы до 17 часов – 70 крон, после – 90 крон).

Источник: Rozhlas.cz, jedensvet.cz

 

Рассказать всем:
Темы
кино кинотеатр фестиваль Прага права человека беженцы отдых культура
Читайте
по теме 
Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград
06.03.2017 18:03 Культура
Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград
288 0
Первые весенние выходные в Праге: куда пойти 4-5 марта 2017
02.03.2017 13:22 Культура
Первые весенние выходные в Праге: куда пойти 4-5 марта 2017
928 0
Выходные в Праге: что делать 18-19 февраля
17.02.2017 18:23 Культура
Выходные в Праге: что делать 18-19 февраля
971 0
В Чехии выбрали лучшие фильмы года
30.01.2017 08:33 Культура
В Чехии выбрали лучшие фильмы года
814 0
Последние новости:
07
марта
Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»
07.03.2017 07:30 Общество
Чешская организация присудила премию российскому «Комитету по предотвращению пыток»
60 0
06
марта
Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград
06.03.2017 18:03 Культура
Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград
288 0
Крупнейший чешский интернет-магазин откроет филиалы в Австрии и Германии
06.03.2017 17:32 Экономика
Крупнейший чешский интернет-магазин откроет филиалы в Австрии и Германии
452 0
В Праге разыскивают вора конструктора «Лего»
06.03.2017 17:11 Общество
В Праге разыскивают вора конструктора «Лего»
540 0
Таксисты в Праге будут выезжать на протест 14 дней подряд
06.03.2017 13:19 Общество
Таксисты в Праге будут выезжать на протест 14 дней подряд
1024 0
Чехи отдают 80% средней зарплаты на аренду жилья
06.03.2017 12:17 Экономика
Чехи отдают 80% средней зарплаты на аренду жилья
533 0
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось
06.03.2017 09:15 Общество
Чехи скупают летние путевки на море, свободных дат почти не осталось
975 0
Мужчина попал в ловушку в чешской пещере
06.03.2017 08:54 Общество
Мужчина попал в ловушку в чешской пещере
613 0
Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы
06.03.2017 08:40 Общество
Чехи считают, что каждое четвертое преступление совершают иностранцы
598 0
05
марта
В Чехии установлен новый температурный рекорд
05.03.2017 10:39 Общество
В Чехии установлен новый температурный рекорд
1131 0



Мобильная версия