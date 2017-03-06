В Праге начинается фестиваль документальных фильмов на острые темы

С сегодняшнего дня в пражских кинотеатрах начнут показывать лучшие фильмы в рамках фестиваля на тему прав человека Jeden svět. Среди главных тем – ислам и мигранты в Европе, семья в западном мире, журналисты и режим, социальные сети, вакцинация и др.

Фото: кадр из фильма Blanche nebude sedět v koutě, jedensvět.cz

Сегодня в Праге начинается 19-й фестиваль документальных фильмов на тему прав человека «Один мир» (Jeden svět). Фестиваль предложит богатую кинопрограмму и несколько тематических акций. В рамках конкурсной программы покажут 12 фильмов. Два из них будут показаны впервые в мире: это фильм «Дети онлайн» (Děti online) об отношении детей к социальным сетям и интернету, а также «Эпидемия свободы» (Epidemie svobody) об этике вакцинации.

Кадр из фильма "Дети онлайн"

«Одним из самых интересных фильмов этого году будет картина "Подшучивание Голиафа" (Škádlení Goliáše) о египетском сатирике Басеме Юзефе, который в своем шоу обсмеивал постоянную смену президентов в Египте, а потом вынужден был покинуть страну. В фильме поднята тема того, как журналисты попадают в тяжелое положение, когда отваживаются критиковать режим», – говорит драматург фестиваля Ондржей Моравец.

Кадр из фильма Škádlení Goliáše

Многие фильмы в этом году будут посвящены темам исламского мира и беженцев. Организаторы фестиваля решили продолжить тему миграции, изменив ее направленность. В этом году в центре внимания будут судьбы людей, которые уже находятся в Европе, пытаются интегрироваться, ждут убежища и сталкиваются с многочисленными трудностями.

В секции «Семейное счастье» будут представлены фильмы на тему современной семьи в западном мире и посвящены вопросу, продолжает ли здесь в целом существовать семейный институт.

«В секции "Семейное счастье" мы поднимем тему индивидуализма западного мира, а также других ситуаций, когда человек находит в семье крепкие связи, возвращается в семью. Сильный фильм в этой категории – австралийская картина «Укрощение злых отцов» (Zkrocení zlých otců), который рассказывает о домашнем насилии с точки зрения насильников. Фильм посвящен терапии, при которой насильники стараются исправиться, и некоторым это действительно удается», – дополняет директор фестиваля Гана Кулганкова.

Кадр из фильма "Укрощение злых отцов"

Секция «Радио Свободная Европа» привлекает внимание к разным форматам. Это короткие документальные фильмы на границе с жанром репортажа.

Билеты на все фильмы можно купить в кассах кинотеатров (фильмы до 17 часов – 70 крон, после – 90 крон).

Источник: Rozhlas.cz, jedensvet.cz