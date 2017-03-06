Правила кинопремии «Чешский лев» хотят изменить: один фильм собрал рекордное число наград

Биографическая драма «Масарик» о министре иностранных дел Яне Масарике получила 12 наград на кинопремии «Чешский лев», и это абсолютный рекорд. Тем не менее, ленту почти никто еще не видел.

Чешская академия кино и телевидения думает о том, чтобы изменить правила номинации фильмов на «Чешского льва». Такой шаг связан событиями в минувшую субботу, когда рекордных 12 статуэток получил один фильм –«Масарик». Волну критики спровоцировал тот факт, что картина выходит в широкий прокат в Чехии только 9 марта.

По правилам, номинировать на «Чешского льва» можно только тот фильм, который показывали в коммерческом кинотеатре в течение 7 дней непрерывно или в течение 14 – с перерывами. Продюсеры «Масарика» это правило учли: в конце года ленту демонстрировали в течение недели в пражском кинотеатре «Люцерна». Что касается премьеры 9 марта в остальных кинотеатрах страны, то продюсеры объясняют это желанием приурочить ее к годовщине загадочной смерти министра иностранных дел Яна Масарика 10 марта 1948 года.

Биографическая драма «Масарик» режиссера Юлия Шевчика получила премию «Чешский лев» в 12 категориях, и это абсолютный рекорд. Ранее максимальное количество наград (11) на премии получал только фильм Hořící keř. «Масарик» назвали лучшим фильмом года, он победил в номинации «лучший режиссер», «лучший сценарий» и в остальных категориях.

Источник: tyden.cz