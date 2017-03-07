Чешская певица Мартина Барта представила песню для Евровидения 2017

На Евровидении в Киеве Мартина Барта исполнит конкурсную песню My Turn, написанную британскими авторами.

Фото: eurovision.tv

7 марта 2017 года состоялась премьера конкурсной песни "My Turn" от представительницы Чехии на Евровидении 2017 - Мартины Барты (Martina Bárta). Певица представила трогательную балладу на английском языке.

Участие Мартины Барты в конкурсе Евровидения 2017, 15 февраля подтвердил немецкий джаз-бенд 4 to The Bar, участницей которого является певица. В Чехии исполнительница Мартина Барта мало известна, но не смотря на это ее кандидатура была утверждена экспертным жюри Чешского телевидения.

Выступление Мартины Барты в Киеве состоится во второй половине первого полуфинала - 9 мая 2017 года.

Martina Bárta - My Turn