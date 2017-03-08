Скончался автор чешского хита о Йожине из болот

Зденек Кнючик Навратил умер через месяц после автоаварии в возрасте 66 лет.

Фото: www.facebook.com/zdenek.k.navratil

Легенда злинского андеграунда и автор чешского хита Jožin z bažin («Йожин из болот») Зденек Кнючик Навратил скончался в пятницу, 3 марта, в результате автоаварии. ДТП произошло более месяца назад. Трагическую новость о гибели легенды Зденека Кнючика Навратила опубликовала в социальных сетях его семья. Последние несколько лет он страдал сахарным диабетом. После аварии состояние его здоровья ухудшилось, и Кнючика госпитализировали.

Зденек Кнючик Навратил был бас-гитаристом, поэтом-песенником, карикатуристом, комиком, членом любительской группы Albatros, а затем профессиональным музыкантом Duo Hilaris. Текст песни Jožin z bažin он написал в 1976 году.

«Своего Йожина изначально я поместил в болота между Тлумачовом и Отроковицами. Он был застенчивым эксгибиционистом, вуайеристом и безобидным извращенцем. Он смотрел на женщин в окнах проезжающих поездов и онанировал со спущенными штанами <...>», – рассказывал автор текста.

Зденек Кнючик Навратил и Иван Младек, исполнивший популярную песню, встретились случайно. Младеку настолько понравилась идея, что он сразу стал делать пометки на бумаге. Кнючик сказал, что, если тот сделает его страшилище популярным, то он привезет ему в Прагу сливовицу. Это он и сделал в 1978 году. Впоследствии песня стала популярной не только в Чехии и Словакии, но также в Польше и России.

Источник: novinky.cz