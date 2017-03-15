«Славянскую эпопею» Мухи в Праге заменит огромная надувная лодка с беженцами

Популярный китайский художник Ай Вейвей специально для Праги создал свое самое большое произведение – 77-метровую надувную лодку с 300 беженцами. С четверга композицию под названием «Закон пути» можно будет увидеть в выставочном дворце Велетржни.

Фото: С четверга все эти фигуры будут сидеть в огромной лодке. http://www.ngprague.cz/exposition-detail/aj-wej-wej/

Произведения от такого известного во всем мире художника в галерее дворца Велетржни в Праге еще не было. Лодка удивляет своими размерами и вызывает противоречивые чувства. В ней можно будет увидеть 300 надувных фигур, олицетворяющих мигрантов. Все они выполнены в черном цвете, без лиц. Некоторые из них стоят прямо, другие – словно скорчились от боли и страдания. По задумке художника, зрители сами могут додумать искаженные лица фигур.

На данный момент китайские и чешские ремесленники размещают надувные фигуры по местам, как задумал автор. Когда в четверг в галерею придут первые посетители, лодку поднимут на металлических тросах, а все надувные беженцы будут сидеть внутри.

Для Праги Ай Вейвей создал свое самое большое произведение. Для его выставки Велетржни дворец освободил большой зал, где раньше была размещена «Славянская эпопея» Мухи. Произведение Вейвея можно будет увидеть в галерее до конца января следующего года. Ожидается, что оно привлечет в Прагу множество иностранцев и студентов, интересующихся искусством.

Ай Вэйвэй – один из самых авторитетных современных художников в мире. По версии журнала Time, он занимает 24-место вреди самых влиятельных людей всего мира. В рейтинге 2011 года, составляемом журналом ArtReview, он занял первое место среди сотни самых влиятельных персон в мире искусства. В Китае художник подвергается политическим репрессиям, поэтому в марте он переехал в Берлин.

Художник специализируется на тонких политических, иногда провокационных произведениях. Персональные выставки Вэйвэя регулярно проходят в городах США и Европы.