В ближайшие дни в Праге начнется Неделя моды

Прагу ожидает целая неделя стиля и моды: в городе пройдут модные показы в рамках Prague Fashion Week и вручение престижных премий Czech Grand Design.

С 17 по 24 марта в Праге пройдет множество стильных событий. Во-первых, начинается Неделя моды. Во-вторых, в рамках этой недели состоится вручение премий Czech Grand Design.

В ближайшие дни в Праге ждут модных гостей: журналистов, блогеров, владельцев магазинов и других профессионалов, которые занимаются сферой модой и дизайна. В торговом доме Kotva пройдет главное модное событие этой весны – показы крупнейшей чешской Недели моды MBPFW.

Во вторник, 21 марта, в Сословном театре пройдет торжественное вручение престижных премий Czech Grand Design. В номинациях категории «Модный дизайнер года» представлено сразу несколько имен из программы MBPFW. Также в этот день в театре пройдет показ одного из самых знаменитых чешских модельеров Якуба Поланки.

Prague Fashion Week уже второй раз будет проходить в стильных помещениях торгового центра Kotva в самом центре Праги. Если осенью показы проходили на территории подземных гаражей, то теперь их перенесут на третий этаж здания. Здесь пройдут показы коллекций осень/зима 2017/2018.

В этом сезоне организаторы запланировали провести первый показ haute couture (итальянский модельер Francesco Scognamiglio) и богатую развлекательную программу для посетителей. В рамках программы будет работать и шоу-рум, в котором можно будет увидеть все модели одежды, представленные на показах.

Источник: Rozhlas.cz