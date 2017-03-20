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В Чехии новый тренд: люди организуют через приложение концерты на дому

В Чехии новый тренд: люди организуют через приложение концерты на дому

artyommm 865 0
Проект Vážný zájem, набирающий популярность в Чехии, позволяет организовать полноценный концерт классической музыки продолжительностью от часа у себя в квартире.
В Чехии новый тренд: люди организуют через приложение концерты на дому

В Чехии набирает популярность проект Vážný zájem («Серьезный интерес»), который возрождает интерес к классической музыке. На странице сервиса в интернете можно предложить свою квартиру для проведения концерта либо продвинуть себя – в качестве музыканта. Также пользователь может найти адреса, где проходят домашние концерты.

Чтобы принять концерт у себя дома, вы должны предоставить достаточно просторное помещение, рассчитанное хотя бы на 15 слушателей. В прошлом году в проекте участвовало более 100 частных квартир и домов в Праге, Брно, Либерце, Пльзене и других городах. Десятки музыкантов отыграли концерты «в гостях». Из-за большого интереса к акции организаторы проекта решили повторить его и в этом году.

Зарегистрироваться можно уже сейчас. В этом году появилось веб-приложение, которое упростит организацию домашних концертов и позволит проводить их в любое время в течение года. Поддержать инициативу по его разработке можно через краудфандинг. Тем, кто вложит деньги в приложение, в знак благодарности обещают практичные подарки, ваучеры на организацию концертов в любое время и реализацию собственных концертных планов. 

Домашние концерты, или «квартирники», не являются чем-то новым. Подобные мероприятия, например, очень популярны в Берлине. В Чехии о них заговорили в связи с проектом Vážný zájem. По условиям, главной целью вечера должен быть концерт классической музыки продолжительностью от 1 часа. После выступления гости обсуждают услышанное на скромном фуршете.

Среди музыкантов поп-музыки подобным образом выступает группа Imodium, которая организует так называемые квартирные турне. Она приезжает в гости к своим поклонникам по приглашению в интернете. Певец и гитарист Томаш Фрод говорит, что более близкого общения между группой и поклонниками быть не может; благодаря выступлению в квартире зрители видят, что музыканты обычные люди и что с ними можно без проблем поболтать.

Источник: denik.cz

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Темы
концерт технологии интернет Классическая музыка Чехия
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