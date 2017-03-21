В чешском городе открылась большая выставка оружия

Музей Валашского региона приглашает на выставку до 10 июня, посвященную заводу «Збройовка», на котором в Чехии производили оружие.

Фото: Подготовка к выставке, фото www.facebook.com/pg/Muzeum-regionu-Valašsko-312843245337

Оружие, которое производили на заводе Zbrojovka в чешском городе Всетин (Злинский край) до Второй мировой войны, во времена Протектората Богемии и Моравии и в последующие годы, покажут на выставке во Всетинском замке. Музей Валашского региона подготовил экспозицию «Збройовка и город», которую можно будет увидеть до 10 июня. Выставка интересна тем, что позволяет узнать историю завода, основанного 80 лет назад, и посмотреть, как он повлиял на развитие города.

«Збройовка» была основана непосредственно перед войной. В период протектората ее забрали немцы, и тогда выпуск оружия прекратился, а фабрика стала специализироваться на производстве текстильных станков. В 1989 году завод распался на несколько самостоятельных компаний.

На выставке можно увидеть пулеметы, пушки, патроны разных размеров и даже тарасницы. Также в экспозицию вошли дымовухи, взрыв-пакеты, поджигатели для бомб, патронные пояса и гранаты. Оружие предоставлено из частной коллекции. Частью выставки стали и гражданские товары, которые производились на фабрике.

Источник: ceskenoviny.cz