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В Чехии выбрали лучших дизайнеров года

В Чехии выбрали лучших дизайнеров года

Vladislava M 340 0
В пражском Сословном театре прошло вручение премий Czech Grand Design 2016, которые получили лучшие дизайнеры года.
Фото: Основатели студии deFORM, http://www.studiodeform.com
В Чехии выбрали лучших дизайнеров года

Победителем престижного конкурса Czech Grand Design 2016 стала студия deFORM. Она занимается дизайном интерьеров, мебели, торговых площадей и креативной рекламой. Основатели студии Якуб Поллаг и Вацлав Млинарж получили премии сразу в двух номинациях: «Гранд-дизайнер года» и «Дизайнер года».

Студию deFORM в 2011 году основали Якуб Поллаг и Вацлав Млинарж во время обучения в Академии искусств, архитектуры и дизайна в Праге. Сейчас офис студии находится в Лондоне, где его основатели продолжили обучение в Королевском колледже искусства. Философия студии заключается в поиске баланса между коммерческими и независимыми креативными проектами.

Премии для конкурса этого года создавала прошлогодняя победительница, модный дизайнер Либена Рохова. Она выполнила их в форме корон из стеклянных элементов. По словам Роховой, осколки стекла, собранные в корону, символизируют мысли, объединяющиеся в одно целое, один объект.

Открытием года в конкурсе стал студент пражской Высшей школы прикладного искусства (UMPRUM) Эдуард Герман. Академия оценила его дипломную работу – проект бетонной парковой лавки Satellite.

Новшеством этого года стала премия лучшему иллюстратору. Ее получил Михал Бачак за иллюстрации к журналу Newsweek и блюда для чешского бренда Křehký. Также жюри конкурса присудило премии в категориях «Лучший ювелир», «Лучший графический дизайнер», «Сделка года» и «Производитель года».

Работы всех финалистов можно будет увидеть с 30-го марта по 2 апреля в Вилле Пелле в Праге 6.

Источник: ČTK

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Темы
мебель дизайн дизайнер конкурс премия Чехия
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