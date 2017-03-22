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Завтра в Праге начнется фестиваль «Жижковская ночь»

Завтра в Праге начнется фестиваль «Жижковская ночь»

artyommm 648 0
Организаторы обещают 3 вечера хорошего настроения и разных форм искусства от 500 выступающих более чем на 60 сценах в разных местах в районе Жижков.
Завтра в Праге начнется фестиваль «Жижковская ночь»

С четверга 23 марта по субботу 25 марта в пражском районе Жижков и его окрестностях будет проходить мультижанровый фестиваль Žižkovská Noc («Жижковская ночь»). В мероприятии будут участвовать самые интересные клубы, кафе и рестораны, в которых будут выступать различные артисты, музыканты и художники со всего мира. 

Зрителей по традиции ожидают музыкальные выступления, вечеринки с участием диджеев, театральные представления и другие мероприятия. Стоимость входного билета на все мероприятия минимальная, как говорят организаторы.

Четверг будет полностью посвящен заведениям района. На пятницу и субботу запланированы концерты, спектакли и литературные номера. Во время фестиваля можно будет участвовать в развлекательной программе на Жижковской башне, на Виткове или в зале «Венера на Швегловке».

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фестиваль Прага культура
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