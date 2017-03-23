Чешские замки собираются удивить туристов в новом сезоне

С 1 апреля в Чехии будет официально открыт туристический сезон в замках.

С 1 апреля в государственных замках Чехии официально будет открыт новый туристический сезон. Многие из них объявили о том, что будут придерживаться общей темы текущего года – «Год ренессансного дворянства». Входные билеты на многих местах подорожают на 10-20 крон. Первый наплыв туристов ожидается после пасхальных праздников.

Прошлый год стал рекордным по посещаемости чешских замков – 5,6 млн туристов. Национальный комитет по охране достопримечательностей, который администрирует работу более 100 объектов, заработал более полумиллиарда крон. Деньги, вырученные с продажи билетов и аренды помещений съемочным группам, собираются потратить на обновление объектов и улучшение инфраструктуры.

Что касается темы «Год ренессансного дворянства», то приурочить ей свои экспозиции и программы решили десятки замков. Первым сделал это Пражский град, где в марте открылась специальная выставка. К нему присоединится, например, замок в Бучовице, который ежегодно посещают 10 тысяч туристов. Он считается одним из сокровищ эпохи Возрождения в Моравии. В замке появится новый экскурсионный маршрут «Моравский аристократ в лабиринте мира», посвященный Бучовице в период около 1600 года.

Замок Троски в Чешском рае будет удивлять экстремальными трюками. Впервые в истории замка канатоходцы попробуют пройти 40 м над землей между двумя башнями – Панна и Баба (башни отдалены друг от друга на расстояние около 100 м).

Источник: ceskenoviny.cz