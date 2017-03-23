Телепроект «Прага на русском: инструкция по применению» проводит кастинг телеведущих

В пятницу, 31 марта, в 16:00 в офисе информационного портала 420on.cz (Václavské náměstí 57) пройдет кастинг ведущих для нового европейского телевизионного проекта о Чехии.

Телепроект «Прага на русском: инструкция по применению» стартует 6 апреля на европейском канале «Новый мир». Это первая в истории передача о Чехии и Праге на русском языке, которая познакомит вас с историей и культурой этой европейской страны, покажет ее красоту, поделится полезными советами для проживания или путешествий, а также даст ответы на те вопросы, которые интересуют зарубежных гостей по приезду в Чехию.

Каждую неделю будет выходить новый 30-минутный выпуск об особенностях Чехии, к котором ведущие рубрик будут освещать интересные темы, поделятся советами и на своем примере покажут, как провести незабываемое время в этой удивительной стране. В первой инструкции по применению: пивные ванны, русские продукты, замок Савой, чешские врачи и эстетическая медицина. Не пропустите!

Дать инструкции по самым важным вопросам жизни в Европе или рассказать об интересных людях и местах в Чешской Республике можете и лично Вы! Мы объявляем кастинг на ведущих рубрик в телепроекте «Прага на русском».

31 марта в 16:00 мы ждем всех желающих по адресу Václavské náměstí 57. Вам необходимо будет показать, как вы работаете в кадре, и произнести выученный наизусть текст:

« Меня зовут ...(имя,фамилия) . Я новый/ая ведущий/ая телепроекта "Прага на русском. Инструкция по применению". Теперь и я буду знакомить вас с самым интересным и необычным, что есть в Чехии. А такого здесь, поверьте, немало! Даже если вы живете в Праге уже давно или были здесь несколько раз, мы удивим вас новыми фактами и познакомим с удивительными людьми. Смотрите нас каждый четверг, субботу и вторник на единственном русском телеканале в Европе "Новый мир" » .

Каждому участнику кастинга дается три попытки. Не сомневайтесь, у вас обязательно все получится! Приходите!



Также ждем вопросы, темы и заявки по сотрудничеству для новых выпусков программы «Прага на русском: инструкция по применению». Пишите на электронную почту: redakce@420on.cz или звоните по телефону: +420 212 247 420, +420 777 831 558