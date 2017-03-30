National Geographic включил Пражский Град в десятку сказочных замков Европы

Пражский град вошел в список наравне с баварским замком Нойшванштайн, французским Шамбор и другими замками.

Журнал National Geographic включил Пражский Град в десятку самых сказочных замков Европы. Одна из главных достопримечательностей Праги занимает площадь, соразмерную 7 футбольным полям. Это позволяет Пражскому Граду считаться самым крупным замковым комплексом в мире.

Кроме Собора святого Вита, Старого королевского дворца и базилики святого Йиржи к нему относятся также сохранившиеся крепостные сооружения, Королевские сады с летним замком, башня Далиборка, Манеж и Золотая улочка. Пражский Град появился на базе замчища IX века. Отдельные части комплекса появлялись в течение веков. Дольше всего велось строительство Собора святого Вита (почти 600 лет).

National Geographic охарактеризовал Пражский Град как деревню, которая «воплотилась в жизнь как будто из фильма». Кроме него, в список вошли также замок Нойшванштайн (Бавария), замок Шамбор (Франция), дворец Пена (Португалия), Будайский замок в Будапеште, Бойницкий замок (Словакия), Мошненский замок (Польша).

Источник: nationalgeographic.com.au