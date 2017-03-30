Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 13 °C
National Geographic включил Пражский Град в десятку сказочных замков Европы

National Geographic включил Пражский Град в десятку сказочных замков Европы

artyommm 79 0
Пражский град вошел в список наравне с баварским замком Нойшванштайн, французским Шамбор и другими замками.
National Geographic включил Пражский Град в десятку сказочных замков Европы

Журнал National Geographic включил Пражский Град в десятку самых сказочных замков Европы. Одна из главных достопримечательностей Праги занимает площадь, соразмерную 7 футбольным полям. Это позволяет Пражскому Граду считаться самым крупным замковым комплексом в мире. 

Кроме Собора святого Вита, Старого королевского дворца и базилики святого Йиржи к нему относятся также сохранившиеся крепостные сооружения, Королевские сады с летним замком, башня Далиборка, Манеж и Золотая улочка. Пражский Град появился на базе замчища IX века. Отдельные части комплекса появлялись в течение веков. Дольше всего велось строительство Собора святого Вита (почти 600 лет).

National Geographic охарактеризовал Пражский Град как деревню, которая «воплотилась в жизнь как будто из фильма». Кроме него, в список вошли также замок Нойшванштайн (Бавария), замок Шамбор (Франция), дворец Пена (Португалия), Будайский замок в Будапеште, Бойницкий замок (Словакия), Мошненский замок (Польша). 

Источник: nationalgeographic.com.au

Рассказать всем:
Темы
рейтинг туристы Туризм Пражский град
Читайте
по теме 
Чехия вошла в десятку лучших стран для изучения английского
30.03.2017 09:36 Общество
Чехия вошла в десятку лучших стран для изучения английского
111 0
Чехию высоко оценили в Международном индексе счастья
20.03.2017 19:11 Общество
Чехию высоко оценили в Международном индексе счастья
992 0
Новый рейтинг богачей от Forbes: чешский министр «всего» на $ 100 млн отстал от Трампа
20.03.2017 16:13 Экономика
Новый рейтинг богачей от Forbes: чешский министр «всего» на $ 100 млн отстал от Трампа
1192 0
Прагу назвали лучшим городом для жизни в Центральной и Восточной Европе
14.03.2017 13:41 Общество
Прагу назвали лучшим городом для жизни в Центральной и Восточной Европе
4596 0
Последние новости:
30
марта
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
30.03.2017 11:06 Экономика
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
1 0
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
30.03.2017 10:23 Экономика
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
66 0
Чехия вошла в десятку лучших стран для изучения английского
30.03.2017 09:36 Общество
Чехия вошла в десятку лучших стран для изучения английского
111 0
В субботу в Чехии будет по-летнему тепло, с воскресенья – похолодает
30.03.2017 09:17 Общество
В субботу в Чехии будет по-летнему тепло, с воскресенья – похолодает
155 0
Жителей Праги приглашают поучаствовать в массовом субботнике
30.03.2017 09:11 Общество
Жителей Праги приглашают поучаствовать в массовом субботнике
134 0
29
марта
Центр Праги частично перекроют на время полумарафона
29.03.2017 19:22 Общество
Центр Праги частично перекроют на время полумарафона
418 0
Из пражского «Кулатяка» хотят сделать Трафальгарскую площадь
29.03.2017 14:22 Общество
Из пражского «Кулатяка» хотят сделать Трафальгарскую площадь
955 0
Профсоюзы назвали дату забастовки водителей автобусов в Чехии
29.03.2017 13:49 Общество
Профсоюзы назвали дату забастовки водителей автобусов в Чехии
728 0
В Чехии создали организацию первой психоделической помощи
29.03.2017 11:22 Общество
В Чехии создали организацию первой психоделической помощи
540 0
В Праге строят первый в мире дом, который поглощает смог
29.03.2017 09:18 Экономика
В Праге строят первый в мире дом, который поглощает смог
1270 0


Мобильная версия