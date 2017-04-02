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В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход

В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход

artyommm 770 0
На Пражском Граде уже начался летний сезон и открылись сады, но торжественная церемония запланирована на май.
В мае Пражский Град торжественно откроет летний сезон и подарит бесплатный вход

В субботу, 1 апреля, для посетителей открылись сады Пражского Града, включая Олений ров, который на зиму закрывают. Торжественное открытие сезона в этом году Град запланировал на 13 мая. 

В этот день исполнится 300 лет со дня рождения Марии Терезии, благодаря которой Пражский Град получил современный архитектурный облик. В честь нее пройдут традиционные театральные выступления на третьем подворье комплекса. 

Культурные и общественные мероприятия будут периодически проходить еще до праздничного открытия. Гулять по садам Пражского Града можно самостоятельно или в составе экскурсий. По южным садам организованные прогулки запланированы на 29 апреля. 

13 мая с 10 до 17:00 на Пражском Граде можно будет бесплатно посетить все главные туристические объекты: Старый королевский дворец, базилику Св. Йиржи, Рожмбергский дворец, Злату улочку, собор Св. Вита и др. 

Источник: denik.cz

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