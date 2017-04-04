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В Праге начинается фестиваль европейского кино

В Праге начинается фестиваль европейского кино

Vladislava M 104 0
Кинофестиваль «Дни европейского кино» пройдет в Праге с 6 по 13 апреля. В программе – 50 лучших фильмов от современных европейских режиссеров.
В Праге начинается фестиваль европейского кино

С 6 по 13 апреля в пражских кинотеатрах Lucerna, Světozor, Royal и Pilot будет проходить фестиваль «Дни европейского кино». Откроет акцию показ фильма «Человек с тысячью лиц» режиссера Альберто Родригеса.

Фильм посвящен крупнейшей испанской коррупционной афере 90-х и представляет собой историю мужчины, который в буквальном смысле обманул всю Испанию. На открытие приедет продюсер картины Франциско Хавьер Рамос Куиньонес.

Также в программу войдут три картины, снятые совместно с Чехией. Это «Сибирский дневник» латвийского сценариста и режиссера Виестурса Кайришса, который вместе с чешским продюсером Джульеттой Сихеловой будет гостем фестиваля. Также это фильм «Министерство любви» режиссера Пава Маринковича и чешско-словацкая картина «Пятый корабль Иветы Грофовой» для детей.

Еще один гость приедет в Прагу из Италии. Это режиссер Джанкарло Сольди, который представит документальный фильм «Пять миров» о художественном мире пяти известных итальянцев, получивших статуэтки Оскара.

С 14 по 17 апреля фестиваль будет продолжаться в брненском кинотеатре Scala, а также некоторых других городах Чехии. По словам организаторов, всего в программе представят 50 фильмов современного европейского кинематографа.

Подробную программу художественных, документальных и анимационных фильмов смотрите на сайте фестиваля.

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Темы
мультфильм кинотеатр кино кинорежиссёры фестиваль Прага
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